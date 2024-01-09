物流決勝負！打造複合式物流園區 統一桃園民豐物流園區今動土

統一企業加速於全國各地打造複合式物流園區，「桃園民豐物流園區」今天動土，統一表示，這也是新市物流園區、台中港物流園區後，第三座動土的複合型物流園區，預定2026年底完工加入統一企業集團物流體系陣容。

統一表示，為鞏固生活產業的關鍵基礎建設，致力打造健全完善的物流配送體系，正積極於北、中、南、高等區布局大型複合物流園區，此核心策略之目的是要提供更便利、高效、可靠與安全之商品配送物流服務，以提升消費者的滿意度和忠誠度。

統一指出，2022年3月8日取得桃園市楊梅區瑞原段7197坪土地，由統一企業100%持股之統流開發公司承租，投資興建「桃園民豐物流園區」並進行園區營運管理，興建設施包含低溫物流中心及常溫物流中心，總樓地板面積2萬坪，主要由負責冷鏈物流的統昶行銷進駐，另設置統一企業專用倉，將透過整合物流倉儲、集貨、配送之服務，強化集團北部地區之常溫與冷鏈物流服務。

統一表示，建物屋頂布建太陽能發電系統，預計尖峰發電量可達約1200kWP，有助於減少碳排放並進行能源轉型以達低碳永續發展之目標，更透過AI影像辨識系統、物流車智慧管理系統等相關自動化、智能科技，進行物流運作的智能化和數據化管理，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的，確保園區能提供高效、便捷及安全的服務。

統一也說，桃園民豐物流園區的建置，為統一企業集團全國零售物流版圖重要一環，也有助於帶動北台灣物流產業鏈發展，本案預計創造約800個就業機會。