快訊

領先傳統開票！聯合報推機率分配模型 搶先預測2024大選結果

高端疫苗成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

港大博士生寫論文下海當直播主 秀場3年陷人心欲望漩渦

物流決勝負！打造複合式物流園區 統一桃園民豐物流園區今動土

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一企業加速於全國各地打造複合式物流園區，「桃園民豐物流園區」今動土。統一提供
統一企業加速於全國各地打造複合式物流園區，「桃園民豐物流園區」今動土。統一提供

統一企業加速於全國各地打造複合式物流園區，「桃園民豐物流園區」今天動土，統一表示，這也是新市物流園區、台中港物流園區後，第三座動土的複合型物流園區，預定2026年底完工加入統一企業集團物流體系陣容。

統一表示，為鞏固生活產業的關鍵基礎建設，致力打造健全完善的物流配送體系，正積極於北、中、南、高等區布局大型複合物流園區，此核心策略之目的是要提供更便利、高效、可靠與安全之商品配送物流服務，以提升消費者的滿意度和忠誠度。

統一指出，2022年3月8日取得桃園市楊梅區瑞原段7197坪土地，由統一企業100%持股之統流開發公司承租，投資興建「桃園民豐物流園區」並進行園區營運管理，興建設施包含低溫物流中心及常溫物流中心，總樓地板面積2萬坪，主要由負責冷鏈物流的統昶行銷進駐，另設置統一企業專用倉，將透過整合物流倉儲、集貨、配送之服務，強化集團北部地區之常溫與冷鏈物流服務。

統一表示，建物屋頂布建太陽能發電系統，預計尖峰發電量可達約1200kWP，有助於減少碳排放並進行能源轉型以達低碳永續發展之目標，更透過AI影像辨識系統、物流車智慧管理系統等相關自動化、智能科技，進行物流運作的智能化和數據化管理，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的，確保園區能提供高效、便捷及安全的服務。

統一也說，桃園民豐物流園區的建置，為統一企業集團全國零售物流版圖重要一環，也有助於帶動北台灣物流產業鏈發展，本案預計創造約800個就業機會。

統一企業 太陽能發電

延伸閱讀

吳欣盈桃園掃街 支持者騎10多輛機車自發性跟車助勢

威剛電動三輪車外銷添動能

紅海危機引爆供應鏈焦慮 補庫存客戶跳腳 物流業提配套備戰

紅海危機….捷迅轉單加持 營運揚帆

相關新聞

物流決勝負 打造複合式物流園區 統一桃園民豐物流園區今動土

統一企業加速於全國各地打造複合式物流園區，「桃園民豐物流園區」今天動土，統一表示，這也是新市物流園區、台中港物流園區後，...

平均地權上路台南預售狂減42% 看到這數據更不妙

「平均地權條例」新法2023年7月上路，永慶房產集團統計實價資料顯示，新法上路後，台南預售屋月均交易量驟減42%最多。其...

最快今年3月動工 萬大線第二期土城段工程9日正式簽約

繼2022年11月開工的萬大線第二期工程CQ890區段標後，萬大線第二期工程CQ880A區段標在歷經四次流標後，於去年1...

搶攻年節送禮商機 tittot琉園推出三款應景新作

農曆春節快到了，搶攻年節企業及個人送禮商機，tittot 琉園（9949）今年為呼應全球宛若疫後重生，特別推出三款應景新...

新北10大豪宅出爐 最貴破120萬、這棟客運站變身

2023年房市詭譎多變，平均地權條例修法上路，新北市豪宅單價卻仍由預售案推高天花板，板橋區預售案「勝輝一邸」單價再創新高...

打敗藝文特區 2023桃園成屋預售單價冠軍都在這

台灣房屋依實價登錄統計桃園市總價逾4千萬豪宅交易，成屋由「宜雄大名鑄」以最高單價56萬元名列榜首；預售屋則是「威均青塘園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。