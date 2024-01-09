搶攻年節送禮商機 tittot琉園推出三款應景新作

農曆春節快到了，搶攻年節企業及個人送禮商機，tittot 琉園（9949）今年為呼應全球宛若疫後重生，特別推出三款應景新作《龍馬際會》、《金隼穿楊》、《步步高陞》 ，以及生肖龍新品《扶搖》 ，即日起至2月25日前搭配品牌優惠活動，送好禮還能省荷包。

網路、社群媒體雖然發達，但逢年過節送禮的傳統，仍是熱鬧且不可或缺的實體活動；特別是每年最重要的農曆春節，不論是想要表達感謝，或是想祝福對方，都會趁此時選購適合的禮品；但如何送禮送到心坎裡，在在考驗著送禮者的巧思。

tittot 琉園的琉璃作品，向來是個人或企業送禮的首選之一，特別是作品蘊含的意義，總能適切表達送禮者的心意。

今年為呼應全球宛若疫後重生，特別推出三款應景新作《龍馬際會》、《金隼穿楊》、《步步高陞》 ，以及生肖龍新品《扶搖》 ，都是以積極、充滿希望的意象，希望為新的一年傳頌好精神，不論送禮或個人收藏擺飾，都有鼓舞人心的力量。

除了送禮，年前佈置居家的需求，也總會挑一二件新的擺飾或家具，讓空間煥然一新。為此，tittot琉園特別挑選「雞」、「魚」以及應景的「龍」等類作品，提供特價優惠，讓民眾

擁有更多禮贈及居家布置選擇。

琉園指出，雞諧音「吉」 ，代表著吉祥如意、大吉大利；魚是生命力的象徵，更有「富裕」的吉祥寓意。

而為了滿足豪宅空間所需，琉園為今年龍年所設計的大件創作《寰宇》、《大作》極具奢華感，上市至今頗受藏家青睞，是顯現品味非凡的收藏選擇。