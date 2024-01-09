搶攻年節送禮商機 tittot琉園推出三款應景新作
農曆春節快到了，搶攻年節企業及個人送禮商機，tittot 琉園（9949）今年為呼應全球宛若疫後重生，特別推出三款應景新作《龍馬際會》、《金隼穿楊》、《步步高陞》 ，以及生肖龍新品《扶搖》 ，即日起至2月25日前搭配品牌優惠活動，送好禮還能省荷包。
網路、社群媒體雖然發達，但逢年過節送禮的傳統，仍是熱鬧且不可或缺的實體活動；特別是每年最重要的農曆春節，不論是想要表達感謝，或是想祝福對方，都會趁此時選購適合的禮品；但如何送禮送到心坎裡，在在考驗著送禮者的巧思。
tittot 琉園的琉璃作品，向來是個人或企業送禮的首選之一，特別是作品蘊含的意義，總能適切表達送禮者的心意。
今年為呼應全球宛若疫後重生，特別推出三款應景新作《龍馬際會》、《金隼穿楊》、《步步高陞》 ，以及生肖龍新品《扶搖》 ，都是以積極、充滿希望的意象，希望為新的一年傳頌好精神，不論送禮或個人收藏擺飾，都有鼓舞人心的力量。
除了送禮，年前佈置居家的需求，也總會挑一二件新的擺飾或家具，讓空間煥然一新。為此，tittot琉園特別挑選「雞」、「魚」以及應景的「龍」等類作品，提供特價優惠，讓民眾
擁有更多禮贈及居家布置選擇。
琉園指出，雞諧音「吉」 ，代表著吉祥如意、大吉大利；魚是生命力的象徵，更有「富裕」的吉祥寓意。
而為了滿足豪宅空間所需，琉園為今年龍年所設計的大件創作《寰宇》、《大作》極具奢華感，上市至今頗受藏家青睞，是顯現品味非凡的收藏選擇。
琉園表示，即日起至2月25日前有超過50款以上作品特價，搭配滿贈活動，讓民眾送禮不失血；針對企業大量禮品採購，更有團購方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言