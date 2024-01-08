活的專利地圖正夯 精準診斷企業效益成新趨勢

以中部為基地的源道專利商標事務所，為協助發明人強化專利的有效性與增加經濟效益，今(8)日發表推行PATENTaiwan Projects「活的專利地圖(Matrixy)」的成效。團隊雖然成軍不到2年，但目前已經協助上百企業破解主要競爭者的技術，並找到最佳的開發路徑。

活的專利地圖創辦人廖光陽強調，活的專利地圖能以小於一半的成本、二倍以上的時效，快速完整地輔助企業，並協助許多企業成為新興的產業隱形冠軍。

源道專利商標事務所為全台及歐美日等各地的官方法人、國立大學、民間企業，提供智財、法律、貿易等相關服務。廖光陽指出，專利分析做的好，足以決定企業未來競爭力，而錯誤的專利佈局，只會產生智慧負債，反而拖累企業成長動力。

對於如何善用專利資訊，廖光陽說，成功的企業最常使用專利地圖，以全面性地找出產業發展趨勢，並精準判斷正確地投入高效益項目。

廖光陽指出，專利地圖固然好用，但卻難以普及。囿於製作專利地圖所費不貲、耗時長，使得一般企業即使想做也無力負擔。

原因在於專利數量過於龐大，依據世界智財組織(WIPO)統計，每天新增約2萬件專利，若以現行專利地圖採人力逐一閱讀分類，企業需要投入大量人力與成本，才能勉強完成一張堪用的專利地圖，效率不彰，不符合現在的企業需求。

活的專利地圖是一個智能軟體，目的在迅速且高效地分析大量專利資訊，協助企業研發人員進行自主專利分析。 該軟體不僅能夠自動生成專利地圖，還以智慧化方式自動分析和分類相關重要專利，這使得企業的研發人員、管理層和投資者能夠在短時間內總結市場趨勢，找出關鍵的主要專利。

這項全世界唯一智能化製作專利地圖、可以省下90%以上的人力，加快企業以最高CP值、高效的完成專利地圖，企業主、研發主管可以在一至二日內分析產業趨勢，一覽無遺主要競爭者的佈局策略，並找到破解之道。

以某金屬加工業者為例，其盤查清冊中顯示，生產程序中與溫室氣體排放最相關的區段，主要為原物料階段，佔其產品碳排放比例竟超過70%。因應節能減碳趨勢，若該企業欲在未來維持競爭力，最重要的減排策略絕對是發展新的材料技術。

降低原物料碳排放方面，企業普遍較直觀理解的是增加回收材料的使用。至於如何有效進行這項工作，是一項具有挑戰性的任務。

為了追蹤鋁材料相關低碳化的發展趨勢，該業者運用「Matrixy活的專利地圖」，匯入數千篇涉及環保鋁材料的專利，選擇最常出現的關鍵字作為橫軸，並以發展年份為縱軸，可以清楚地看出，環保鋁材料正以迅猛的發展勢頭不斷推進。

廖光陽說，藉由專利地圖，企業可以找到發展脈絡，有機會找到獨特的環保發展路徑，進而建立屬於自身的技術壁壘，拉開與競爭者之間的差異；同時以技術手段提升競爭力，進而達到低碳轉型。