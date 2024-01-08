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柯文哲遭控圖利120億元京華廣場 威京集團發聲明：顛倒是非

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
京華廣場前身為京華城。圖／威京總部集團提供
京華廣場前身為京華城。圖／威京總部集團提供

選舉將至，京華廣場容積率近期成討論焦點，民進黨團今（8）日召開記者會指控，京華廣場獲得史上最高840%容積率、獲利120億元超級大禮包等。對此，威京總部集團發聲明強調，歷經政黨輪替的兩朝的監察院所出報告，非常明確地指明京華廣場容積率取得過程一切合法，是取回本來就有的容積率，也沒有所謂獲利120億元之情事，期望外界不要政治操作，顛倒是非、以訛傳訛。

威京總部集團表示，之前向台北市都委會聲請變更土地使用分區，經(1)捐贈全街廓土地30%作為復盛公園用地，並登記為台北市政府所有；(2)提供捐地後的20%樓地板面積作為公眾停車空間，才於民國80年獲准變更為商三用地(法定容積率560%)，又再捐贈2.2億元興闢台北市偶戲博物館後，始准許起造京華城購物中心，為臺灣都市計畫首例工變商個案。

當年台北市政府公告實施的都市計畫規定，明確保障京華城允建樓地板面積得不低於120,284平方公尺，惟京華城僅使用111,919.11平方公尺，換算容積率為678.91%。

至民國99年，威京總部集團向北市府申請變更細部計畫，北市府在計算粗容積率時，以「捐贈全街廓土地30%後」的地塊面積計算，竟然將原捐地後應為560%的容積率，誤解為打七折後僅剩為392%，嚴重剝奪我方權益，才引發救濟返還容積率的多年爭訟。

歷經十年，威京總部集團多次向監察院、內政部等單位陳情，期間更是經過政黨輪替的兩朝執政，中間經監察院調查後發現錯在郝市府任內，始而發函糾正，北市府才在民國107年將容積率回復到原始的560%；豈料當時的北市府竟又不當刪除都市計畫內「允建樓地板面積120,284平方公尺」之保障，造成人民財產莫大損失和不公平對待。

威京總部集團強調，京華廣場正確的法定容積率就是560%，係依法透過公益性、對價性之整體規劃設計爭取容積獎勵20%，加計依法購買取得的容積移轉30%後，符合法定容積上限的1.5倍，整體容積率才達到840%。

即便只加計容積獎勵20%，整體容積率亦僅達672%，仍不及原保障樓地板面積換算的容積率678.91%。觀察京華廣場的歷史證據資料可知，目前威京總部集團還蒙受實質上損失。

威京總部集團指出，綜上，為維護集團之合法權益，監察院糾正北市府報告早已明鑑，盼外界勿捕風捉影，任意揣測，甚至意圖透過操作獲得不當政治利益，倘有不實報導，本公司必當究責，絕不寬待，以正視聽。

京華城 監察院 民進黨 柯文哲 2024選舉 2024總統選舉

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