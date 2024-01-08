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房市量縮 居家產業面臨逆風

聯合報／ 記者林海／台北報導

去年房市交易量減少，加上景氣不佳以及電商瓜分市場等影響，居家產業營運遭遇逆風。專家研判，房市今年將呈「量再縮、價緩跌、買氣弱」，居家業者認為，今年的營運仍面臨很大挑戰。

特力的零售、詩肯家具等業者去年營收與獲利只能以「普通」形容，僅靠自住的剛性需求支撐。特力總裁何湯雄說，電商的價格競爭激烈，且全球與台灣今年景氣復甦預估仍相當緩慢，民眾的消費信心很難被激發，因此今年的情況不會比去年好多少。

交易量不好，代表新入住的需求減少，家中的裝潢、裝飾、家具、生活用品等需求也大幅降低。業者指出，相關產業的公司，只能靠自住換屋、汰舊換新等剛性需求，業績大多呈現衰退，就算成長也是建立在大量促銷的基礎上，但這對獲利的侵蝕相當嚴重。

電商 業績

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