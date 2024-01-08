房市量縮 居家產業面臨逆風

台灣能源轉型7字訣「風、光、熱、海、氫、儲、匯」，但很少人知道，排在第3位的熱（地熱），其實發電潛能一點也不輸前兩名的風電與光電。專家推估，藏在台灣地底下的地熱發電潛力，至少可達40GW（十億瓦），約等於現在台灣的總發電量，代表台灣只要將地熱潛能完全發掘出來，儘管全台其他電廠都關掉，光靠地熱也足供台灣現有所需，「地熱，是老天爺給台灣的第3個黃金。」

2024-01-07 05:30