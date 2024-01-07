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酷澎、拼多多掀「低價零售戰」！資深投行家：台商優勢來了

商業周刊／ 撰文者：黃齊元
南韓零售巨頭酷澎（Coupang）。 圖／取自Coupang 酷澎粉專
南韓零售巨頭酷澎（Coupang）。 圖／取自Coupang 酷澎粉專

摘要

1.全世界經濟持續衰退，消費者行為發生改變，呈現兩極化走勢。

2.未來消費者追求的是，用更優惠的價格買更好的商品，也就是「性價比」，而台灣正是這一方面的專家，2024年將是台灣企業大展身手的年代。

年關將近，大家都在回顧2023年經濟並預測2024年走勢。撇開地緣政治以及市場動盪不談，有一點可以確定，全世界包括台灣在內，貧富差距正在加大。這也導致消費者購物習慣改變。

最近韓國零售巨頭酷澎（Coupang），宣布以5億美元收購頂尖時尚精品電商Farfetch的業務及資產。酷澎去年進入台灣，積極採取補貼策略，呈現摧枯拉朽之勢，很類似幾年前蝦皮進入台灣市場的情況。從酷澎的購併可以看得出來，他是要兩端通吃。不僅低價搶占市場，高端奢侈精品也不放過。

近期中國電商平台拼多多市值一度超越阿里巴巴，引起話題。拼多多靠著低價團購崛起，和阿里、京東並列中國電商平台3巨頭。進軍歐美市場的電商平台Temu，成功擠下亞馬遜，成為美國人最愛用的購物App。Temu走低價策略，在經濟不景氣的時期，吸引大量荷包不充裕的歐美民眾成為用戶。

Shein是「超快時尚」風格先驅者之一，近年也曾經成為美國下載量最大的購物App，主要目標客戶是青少年和年輕女性群體。

由以上幾個案例可以看得出來，全世界經濟持續衰退，消費者行為發生改變，呈現兩極化走勢。平價商品大賣，但有錢人變得比以前更有錢，因此高端精品業生意也很好，真正受到壓縮的是中階產品。

但也不是所有高價品都受到歡迎，2023年有幾個高端品牌倒閉的例子。其中之一是荷蘭「腳踏車界的特斯拉」VanMoof，是歐洲最高檔自行車，因成本高昂而破產；除此之外上海的寶格麗精品酒店，一晚要價台幣2萬6000元，因經營困難不得不關門。

未來，消費者需要的是更好的商品、更優惠的價格，也就是「性價比」，台灣正是這一方面的專家，2024年將是台灣企業大展身手的年代！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

電商 阿里巴巴 台商 拼多多

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