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幾歲能買房？全台一半新房貸族逾40歲 想到這點更恐怖

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

近年全台房價大漲，民眾買房愈來愈困難，元宏不動產加值服務平台彙整聯徵中心資料，近10年來全台貸款買房民眾年齡明顯增加，2023年前3季全國新增房貸族40歲以上占比衝破5成，達50.8%，也就是一半以上買房者超過40歲。

其中，今年台北新增房貸族年紀在40歲以上的多達64%，新北也占54%，台中、桃園都近五成，最令人驚訝的是，非六都縣市，也有48%房貸族超過40歲，顯見全台購屋都不容易，想買房，要花相當時間才能存夠錢。

令人擔憂的是，目前平均房貸期限已逐漸接近30年，40歲才買房，等於70歲才能還完貸款。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，近年全台房價飆漲，以內政部資料來說，從2012年第3季有統計數據以來，全台住宅價格指數從78.96飆漲到2023年第2季的130.80，短短10年多房價大漲了66%。

他表示，伴隨房價不斷走揚，目前在台灣「難買房、買不起」已經是一個全面現象，而且，現在除了六大直轄市買房壓力相當大，導致民眾購屋年齡推遲外，就連非六都也開始出現只有40歲以上才可以買得起房的狀況。

由聯徵中心資料可發現，六都今年購屋貸款者都有4~5成年齡在40歲以上，非六都40歲以上房貸族占比也從2013年的39.6%提高到2023年的48.9%，也將近五成。顯見在全台房價與生活成本齊飆升下，購屋族群只能一再拉長存錢時間，買房年齡越來越晚。

陳傑鳴指出，過去台灣買房年紀多在30~40歲，但從目前40歲以上貸款者的占比不斷升，可以判斷出台灣民眾買不起房的問題已經擴及到整個青壯年族群，若房價持續上漲，國人未來恐怕40歲以上才有能力購屋。

全國各縣市新增房貸族40歲以上占比。 資料來源／元宏不動產加值服務平台
全國各縣市新增房貸族40歲以上占比。 資料來源／元宏不動產加值服務平台

買房 房價

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