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晚5年多212萬！新竹中古屋中位數也站上千萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／永慶房屋提供
房市示意圖／永慶房屋提供

近年全台各地預售屋開價屢屢創高，帶動區域中古屋交易價格跟漲。永慶房產集團彙整實價資訊，近五年七都中古屋交易總價中位數，新竹縣市增加212萬元最多，增幅23.9%；台南增加165萬元居次，增幅27%；高雄市增加145萬元排名第三，增幅23.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市是台灣高科技產業重鎮，科技人才匯集，人口多年呈現正成長，居住需求強勁，相對新竹建案開價屢創新高，中古屋受到不少購屋族群青睞。

但五年前後也讓消費者購屋總價帶增加212萬來到1,100萬元，不僅成為七都中第三個中古屋中位數突破千萬的縣市，與新北市之間的差距更逐漸縮小，中位數價差已不到百萬。

台南市則擁有最高的總價中位數漲幅，高達27.3%。陳金萍分析，台南市受益於南部科學園區發展利多，吸引大量置產資金流入，再加上過往房價基期較低，使得台南中古屋房價中位數在五年內從605萬元飆漲至770萬元，27.3%的漲幅傲視其他五都和新竹縣市。

高雄同樣受益於科技園區題材和低基期影響，是七都中第三個擁有2成以上漲幅的縣市。

進一步觀察歷年七都中古屋總價中位數，台北市和新北市是七都中唯二漲幅不滿1成的都市，台北市2023年中位數甚至下修50萬元至1,910萬元。

陳金萍指出，新冠疫情後引發的通膨、升息與經濟成長停滯，導致購屋消費者追價意願不高，尤其是房價較高的雙北地區，不少消費者難以追價，因此將購屋目標轉往外圍新北市或桃園市尋覓，導致雙北近五年中古屋房價中位數漲幅相較其他縣市來得平緩。

陳金萍表示，雖然七都2023年的中古屋總價中位數表現，除雙北外的五都，都有16%以上的漲幅，雙北和新竹縣市已突破千萬價格，桃園和台中也已逼近千萬門檻，但相較七都預售屋總價中位數已全面站上千萬大關，中古屋在價格上仍有優勢。再加上中古屋通常位於生活機能完善的地段，且能實際了解屋況，依舊成為不少消費者購屋的首選。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

消費 房價 預售屋

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