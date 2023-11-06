台北大巨蛋暖身 18日亞錦賽、U23 世界盃中華培訓隊對戰免費觀賽

臺北大巨蛋即將進行正式國際賽事；為讓場地更趨完善，遠雄巨蛋公司今（6）日宣布，將分別於11月14日與18日進行預備賽，檢視各項比賽必須設施。

遠雄巨蛋公司表示，此次委請中華民國棒球協會規劃、並執行預備賽，14日由4支甲組勁旅進行閉門比賽；18日「Home Run臺北大巨蛋預備賽」則開放民眾索票入場，預計開放1萬3千個座位，將由亞錦賽中華培訓隊與U23世界盃中華培訓隊進行對戰。

遠雄巨蛋公司 指出，11月18日「Home Run臺北大巨蛋預備賽」開放球迷免費進場，身高115公分以上一人一票、憑票入場，民眾可於11月10日中午12:00至11月17日晚間23:59線上索票，每個帳號限索取兩張票券。

遠雄表示，本賽事為非商業售票活動，票券一旦確認領取，恕不接受退票，且票券嚴禁轉售。

遠雄強調，18日賽事活動屬免費觀賽，不得因場館場地、設施設備有缺失或不夠周全為由，向本場館主張賠償或請求其他權利，其餘相關規定請遵守本場館現場相關公告內容，同時呼籲請觀賽民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具。

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