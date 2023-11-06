快訊

一起攀登北插天山！舅舅不慎失足 外甥面前滾落墜谷身亡

Mac跟進「進水警報」貼心功能？外媒曝蘋果藏這1招成「免費維修」關鍵

騙很大？志工整理98歲獨居翁遺物 赫見10多箱過期女性用品

台北大巨蛋暖身 18日亞錦賽、U23 世界盃中華培訓隊對戰免費觀賽

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

臺北大巨蛋即將進行正式國際賽事；為讓場地更趨完善，遠雄巨蛋公司今（6）日宣布，將分別於11月14日與18日進行預備賽，檢視各項比賽必須設施。

遠雄巨蛋公司表示，此次委請中華民國棒球協會規劃、並執行預備賽，14日由4支甲組勁旅進行閉門比賽；18日「Home Run臺北大巨蛋預備賽」則開放民眾索票入場，預計開放1萬3千個座位，將由亞錦賽中華培訓隊與U23世界盃中華培訓隊進行對戰。

遠雄巨蛋公司 指出，11月18日「Home Run臺北大巨蛋預備賽」開放球迷免費進場，身高115公分以上一人一票、憑票入場，民眾可於11月10日中午12:00至11月17日晚間23:59線上索票，每個帳號限索取兩張票券。

遠雄表示，本賽事為非商業售票活動，票券一旦確認領取，恕不接受退票，且票券嚴禁轉售。

遠雄強調，18日賽事活動屬免費觀賽，不得因場館場地、設施設備有缺失或不夠周全為由，向本場館主張賠償或請求其他權利，其餘相關規定請遵守本場館現場相關公告內容，同時呼籲請觀賽民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具。

遠雄 大巨蛋 北大

延伸閱讀

大巨蛋壓力測試這天中午開放索票！限量1.3萬座位1人限領2張

大巨蛋11月18日首場萬人測試賽 民眾免費索票辦法出爐

射箭／亞錦賽反曲弓排名賽 湯智鈞表現佳、男團居第3種子

大巨蛋李四川引滴水穿石勉同仁 網讚爆：出張嘴的從沒少

相關新聞

赴陸團客明年3月解禁但兩岸航線恐不足 交長：可申請包機或轉定班

明年3月解除禁團令，恢復台灣組團赴中國大陸旅遊，但目前兩岸航線尚未全面恢復，赴陸觀光的團客恐需轉機，既耗費時間也增加旅遊...

光棍節不孤單 昇恆昌內湖旗艦店打造夢幻星光樂園

迎接光棍節，昇恆昌內湖旗艦店將在1樓戶外廣場打造「Everrich Wonderland 夢想永巡．星光樂園」，11月1...

信義房屋社區一家頒獎 跨世代社會關懷、氣候變遷與永續成焦點

信義房屋19年來投入五億元推動「社區一家」全民社造行動計畫，是國內單一企業支持最久的社區改造計畫，對於許多剛踏入社造的個...

看好都更商機？北投公寓強勢補漲 在地曝：這類人也在買

近年在北士科議題的加持下，北投區一躍成為台北市最受矚目的房市熱區之一，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，從2021年到2...

不是廁所開窗！新竹人買房挑「近高鐵」 北部選這項

不同縣市的買方找屋偏好有差異嗎？樂屋網統計站上買方找尋物件時的偏好關鍵字組，結果發現，北部買方較為在意平面車位、獨棟等，...

新青安催買盤！房市脫離谷底 最新景氣預測一路開綠燈

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心今（6）日發布「台灣房屋市場景氣燈號」及房市景氣預測，第2季台灣房屋市場景氣燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。