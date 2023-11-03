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台塑大樓都更需要 台塑三寶增資台塑建設共15億元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）今（3）日下午於證交所召開重訊記者會，說明轉投資事業台塑建設事業，為配合台塑大樓都市更新計畫案需要，擬辦理現金增資15億元，由三寶依比例認購。

台塑、南亞、台化均表示，擬依原持股比例33.33%再增加投資台塑建設5億元，增資後，累計投資總額為11億元，不過本案仍需經董事會決議通過。

台塑 增資

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