圓山《金龍點心坊》開幕 邀您享受飯店購物趣

總讓人念念不忘、垂涎三尺的金龍餐廳港式點心，再也不用煩惱訂位排隊，從此在家就能隨時享用，輕鬆品嚐。為滿足饕客們享受美食的心和胃，圓山大飯店推出全台第一家五星港點超市《金龍點心坊》，主打「星級港點•美味即享」外帶服務，由亞洲名廚許耀光率主廚團隊親手打造超人氣港點，讓正宗港點不再受時空限制，在家也能美味上桌。9月26日起試營運至10月7日開幕全品項享8.5折優惠，10月8日至12月30日期間單日消費滿3,000元即加贈「夜探東密道券」兩張。

走進依傍於金龍餐廳的《金龍點心坊》，映入眼簾的是自然質樸與木紋元素交織的線條設計，整體呈現出時尚簡約的現代港式購物空間，擺放著許耀光主廚團隊精心推出、堅持天然新鮮食材，用最嚴謹的無添加料理方式所研製而成冷藏/冷凍包裝的港式小點，包括榮獲亞太十大名菜點金獎、Q彈程度連食神星爺撒尿牛丸都甘拜下風的純手工牛肉丸，湯頭歷時四小時精心熬煮的龍蝦海鮮泡飯、臘味蘿蔔糕、混醬腸粉、麻辣車仔滷等經典港式點心，還有兩款手作甜品楊枝甘露與芒果布丁，以及兩款必買伴手禮極品X.O醬與臘腸禮盒，19款CP值破表的道地港味，價格實惠，輕鬆入手。

許耀光主廚表示，美食最思鄉，每一道港點料理都是來台30多年的鄉愁情懷，希望透過記憶中的家鄉味，讓喜好港點的民眾不僅滿足味蕾，更留下美好回憶；《金龍點心坊》未來會陸續開發出兼具美味與健康的新品項，持續創造舌尖上的美味，完美上菜，讓每一口都齒頰留香、回味無窮。

《金龍點心坊》營業時間為週ㄧ至週五11：30-19：00，週六至週日10：30-19：00，9月26日起試營運期間至10月7日正式開幕，所有品項皆享8.5折優惠，10月8日至12月30日只要單日消費滿3,000元即贈送「夜探東密道券」兩張，歡迎民眾前來選購，用星級港點共享生活的美好食光。詳情請洽(02)2886-1818轉1272或上官方網站：https://reurl.cc/E1pAL0 。 《金龍點心坊》臘味蘿蔔糕。圓山大飯店提供 《金龍點心坊》腐竹牛肉丸。圓山大飯店提供 《金龍點心坊》混醬腸粉。圓山大飯店提供

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