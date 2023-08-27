麗豐-KY 穩步擴張品牌 上半年 EPS 7.01元、年增64.17％

麗豐-KY〈4137〉日前通過2023年第2季營運成果。今年上半年隨著主營地區疫控解封後整體消費回穩，帶動旗下以「克麗緹娜」為首之四大通路營運回穩，在各項成本與費用控制得宜，加上3月認列財政補助收入人民幣4,354萬元挹注，麗豐上半年稅後淨利5.55億元，年增63.3％，上半年每股稅後純益（EPS）7.01元，年增64.17％。

麗豐-KY表示，在充滿挑戰及逆風的經濟情勢下，麗豐-KY的表現始終穩健，自今年4月開始，主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」全球店數規模正式突破五千大關，帶動集團整體營運持續保持穩定，第2季單季之營收及營業利益，相較第1季分別成長19％、24％。

麗豐-KY指出，集團今年營運方針仍朝力拓「克麗緹娜」市場版圖不變，並致力結合集團資源，包括「雅樸麗德」醫美、「新美力」電商、「RnD美甲美睫」等，要持續打造更高規的二代店以提高品牌形象。雖然現在主營地區的經濟情勢充滿逆風，但一個擁有十多億人口的經濟體是有其底蘊和商機的，社會發展和消費升級的趨勢更不會因為外在短期事件而走回頭路，展望2023下半年，麗豐仍維持信心，公司不會短視近利，無論是順遂或嚴峻，都要有相應的策略和舉措，才能撥雲見日、低谷翻揚。

從麗豐-KY說明，各大研調單位銷售數據指出，疫情後自我意識覺醒的新一代女性推動著消費模式與行為的改變，更加註重商品的功能性也高度審慎產品是否符合個人保養需求，根據CBNData《2022天貓國際消費趨勢前瞻》報告顯示，73％消費者會關注成分的配比與配方，超過四成會關注成分的生產技術及研究背景。

在美容產品研發方面，麗豐-KY不僅自備產品研發能力，也與台、法等各大生技公司合作，不斷開發出各種適合亞洲女性膚質的保養品，產品品質已達到國際級水準，接下來更會加大力道投資在新竹的研發中心規模，並加強落實ESG的各項執行項目，麗豐-KY追求卓越與成長的企圖心不言而喻。