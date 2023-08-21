露天精選300家3C店創聯盟「都行內佼佼者」 二手品給保固、刷卡6期零利率「每季更新」

【文．彭蕙珍】

金融商品有台灣50 ETF，精選台灣50家優質企業。露天市集在8月初推出「露天3C聯盟」，這是台灣首個電商交易市集的ETF，從露天市集及商店街逾3萬個3C店家中，精選出300家，組成聯盟。 露天市集/商店街市集總經理曾薰儀表示，選店指標有三個：服務力、銷售力、熱搜度。同時，還會因應每季調整店家。她強調：「選出來的都是行業內的佼佼者。」

這是露天市集和商店街整合後推出的新型態聯盟。她指出，露天和商店街都是市集(market place)。疫情3年露天最大的變化是，將「露天拍賣」改成「露天市集」，這也代表10多年來電商的變化。

她表示，市集是雙邊市場，有眾多的賣家和買家，「我給同事和團隊的定義，我們是搓和交易的人（match maker）；這在很多行業都存在，比如交友網站、交易所也是，這也是露天自己的服務定位，我們在電商行業，做的是媒合。」

由於露天市場和商店街兩個平台整合，出現更多的商家選擇，「店家多到消費者無法選擇」。為此，今年4月兩個平台討論如何對市場提供新的服務，首先要解決的就是：如何讓客人更方便的選擇。因而提出「露天3C聯盟」。

圖片來源/露天提供。

3C商品走過低點 下半年成長可期

曾薰儀指出，2023上半年3C商品對比前兩年疫情期間的高基期，不論是品牌或通路都出現銷售疲軟以及庫存去化的挑戰。自7月份開始，3C消費市場有了新的變化。

根據露天市集7月交易數據顯示，相機及手機類商品已開始走出低點，呈現兩位數以上成長，其他3C品類也開始有止跌回升的狀態，市場消費動能開始復甦，下半年成長可期。

「露天3C聯盟」於8月成立，期許和店家們一起努力，衝刺9月開學季與年度大檔雙十一。

▲露天市集/商店街市集總經理曾薰儀。（彭蕙珍攝）

「露天3C聯盟」涵蓋五大3C商品類別，包括手機通訊、電腦電子、相機攝影、家電影音、電玩遊戲。聯盟初次選入店有53%是網路專賣店、47%為實體店家，包含官方品牌授權店、網路3C專賣店、電玩遊戲專門店。

品牌像是順發3C、彩虹3C、良興電子、紐頓e世界、佑昇音響、音悅音響、鈞釩音響、韶韻音響、AOC、SHARP夏普、小米有品、ViewSonic、PHILIPS、台灣三洋、GOSHOP、全國數位3C量販店、普雷伊、秋葉電玩和GAME休閒館、WitsPer智選家、數位小兔等。

聯盟店家 提供3大服務保障

露天市集表示，參與聯盟的店家將統一提供3大服務保障，包含490元免運費服務、刷卡分6期0利率、15天鑑賞期，並提供完整的售後保固服務，確保買家在購物過程中享受無憂無慮的服務保障。

「露天3C聯盟」的核心300店家組成，每季還會針對單店的「服務力」、「銷售力」，以及網友熱搜趨勢與品類銷售季節輪動進行更新。

同時，進入聯盟店家，平台設立專屬「聯盟任意門」功能，讓消費者能有清楚的識別，購買商品時享有優質的保障。也可以透過「聯盟任意門」，直接進入3C聯盟首頁，瀏覽更多聯盟店家。

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上半年206萬人購買 回購率49%

根據露天市集公布2023上半年3C消費市場報告指出，露天為台灣電商流量的第三名，購買3C商品的男女比為8:2，總購買人數為206萬，回購率49%，回購天數48天。

保養、非新商品、保護類與延長使用期限商品或服務銷售占比提升。露天站上的熱搜關鍵字出現這3種：零件機、二手筆電、行動電源，顯示消費者惜物的習慣逐漸養成，二手（非新品）商品日趨活絡。

露天數據資料顯示，3C類別非全新商品約占整體銷售的20%，以相機/攝影機的二手佔比最高，達27.9%；電腦/電子/周邊的業績佔比則最高，同時二手的佔比緊追其後，達25.8%，非全新商品佔比持續穩定上升。

這些數據不僅顯示了用戶對於二手商品的接受度增加，也點出交易潛藏商機。露天3C聯盟將善加利用這些數據，進一步拓展3C非新品與保養服務交易市場。

圖片來源/露天提供。

本文授權自今周刊，原文見此。

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