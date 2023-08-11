禾聯碩財報／上半年 EPS 4.32元 下半年配息4元
家電大廠禾聯碩（5283）今（11）日公告上半年稅後純益3.15億元，年減24.9%，每股純益4.32元；第2季稅後純益2.47億元，季增率260.7%，年減10.2%，每股純益3.38元。禾聯碩通過下半年除息交易日訂為8月31日，每股配發現金股利4元，全年將配發8元。
禾聯碩第2季營運相較首季回升，禾聯碩董事會通過下半年度除息交易日訂為8月31日，每股配發現金股利4元，現金股利匯款日為9月28日。
禾聯碩第二季單季營收19.76億元，季增率60.4%，年增率2%。
禾聯碩表示，今年上半年營收較去年同期下滑主因，主係因去年上半年認列中小學班班有冷氣收入故基期較高，導致今年上半年營收顯著下滑。
禾聯碩近年來積極致力於各項智能家電的開發，目的在打造全系列智能環控家電，讓禾聯消費者能享受更高品質居家智能家電，亦讓公司產品毛利率得以提升。
未來公司仍將持續投入HERAN 品牌經營策略，將產品定位於優質化、高附加價值方向發展，持續推升產品品質進化，發展優質化、差異化產品與競爭對手有所區隔，掌握關鍵競爭優勢。
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