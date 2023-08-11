禾聯碩財報／上半年 EPS 4.32元 下半年配息4元

台企銀（2834）自結7月份合併自結各項提存前稅前淨利15.84億元，於提列各項提存6.81億元後，合併自結稅前淨利9.02億元，合併自結稅後淨利7.39億元。PTT網友抱怨，「又提存6.81億，台企銀到底在幹嘛？到底要不要發股利？」

2023-08-11 07:52