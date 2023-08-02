華新麗華併購英國鋼鐵業者 公平會同意了

公平會委員會議今天通過，華新麗華股份有限公司、義大利商Cogne Acciai Speciali S.p.A.(CAS)與英商Special Melted Products Limited (標的公司)結合案，公平會認為，結合案對我國「不銹鋼鋼胚/直棒」及「鎳合金鋼胚/直棒」等市場結構均無影響，結合後應不致對相關產品市場產生限制競爭效果，因此依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，華新麗華公司透過子公司CAS，間接持有標的公司超過三分之一以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，華新麗華公司、CAS與標的公司均產銷「不銹鋼鋼胚/直棒」產品，而CAS及標的公司則均在國外產銷「鎳合金鋼胚/直棒」，於前揭市場具有水平競爭關係；又「鋼胚」為「直棒」之上游主要原料，故亦具潛在垂直供應關係。由於標的公司主要經營歐美市場，111年並未銷售產品至我國，未來亦無銷售至我國之計劃。

公平會表示，結合完成後，華新麗華公司既有之「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等業務並不受影響，於我國仍須面臨其他國內外業者之競爭；另華新麗華公司因無產銷「鎳合金鋼胚/直棒」產品，因結合案對我國「不銹鋼鋼胚/直棒」及「鎳合金鋼胚/直棒」等市場結構均無影響，結合後應不致對前揭產品市場產生限制競爭效果。