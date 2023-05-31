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第1季全球新能源車銷量年增28% 特斯拉市占回升

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce統計，2023年第1季全球新能源車（NEV；包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售總量為265.6萬輛，年增28%。其中純電動車（BEV）銷量為194.2萬輛，年成長26%；插電混合式電動車（PHEV）銷量71.1萬輛，年增34%。

純電動車方面，Tesla降價奏效，第1季銷量42.3萬輛創下新高，同時市占率也回升到21.8%，回顧前三個季度Tesla在純電動車的市占率皆低於20%，可見降價對鞏固市場而言仍最快速見效。比亞迪及五菱分別位居第二、第三名，但以低價微型電動車為主力的五菱第一季銷量低於8萬輛，無論相較於去年第四季，或去年同期都下滑不少，原因之一在於低價微型車的競爭者不斷增多而瓜分市場。

Hyundai和Kia分別排在第六名和第九名，而Hyundai在第1季創下單季銷售新高紀錄。Volkswagen排名第五，兩大豪華車品牌BMW和Mercedes-benz也都上榜，加快在電動化的腳步。

插電混合式電動車方面，比亞迪以市占率37%持續穩居第一，比亞迪與戴姆勒集團合資的電動車品牌騰勢（Denza）也在第1季躍上第八名。比亞迪的多品牌策略已成形，除了騰勢外還有定位在豪華高階的「仰望」品牌將加入戰局。理想汽車第1季竄升至第二名，多車款為其帶來單季銷售5.2萬輛的成績，市占率提高至7.3%。三大歐系豪華車品牌BMW、Mercedes-Benz、Volvo在PHEV銷售排名仍位居前段，但銷量相較去年同期有所下滑。

TrendForce表示，各國皆往提高零碳排車輛比重的方向邁進，故新能源車銷量仍會持續提高，對整體車市的滲透率也不斷攀升，是汽車產業中具備商機的領域。然而，不能忽略高通膨和高利率帶來的市場不穩定性，消費者縮減支出對汽車銷量的衝擊程度，以及小型車廠是否能撐過經濟逆風考驗，都使今年下半年的汽車市場充滿變數。

電動車 比亞迪 新能源車

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