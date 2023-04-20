從世界看臺灣關鍵轉型！2023富邦永續大未來論壇登場

氣候變遷、烏俄戰爭、能源短缺、全球通膨……，世界正面臨前所未有的多重挑戰，而在這場全球共同的永續考驗中，臺灣如何應變調適？面臨複雜的地緣政治和經濟局勢，我們是否能站在巨人的肩膀上，打造出屬於臺灣的永續關鍵戰略？

圖／聯合線上

因應全球風險 打造韌性臺灣

富邦金控、臺灣大學風險社會與政策研究中心與富邦文教基金會，將於5月23日在台北香格里拉飯店舉辦「2023富邦永續大未來論壇—面對全球多重危機 臺灣關鍵轉型」，根據今年世界經濟論壇(World Economic Forum) 發布之《2023年全球風險報告》，透過國際視角，關注臺灣正在面臨的複合多重危機，包括：嚴峻氣候災變、新冠肺炎、地緣政治緊繃、淨零碳排轉型之國際壓力等，並探討在這樣的環境下，臺灣如何重新檢視未來的定位，從社會、經濟、能源等面向，建構更具韌性的臺灣？

建置「氣候變遷風險資料庫」落實淨零未來

身為全台灣金融業唯一的World Economic Forum會員，富邦金控力邀World Economic Forum代表，與台灣大師級的產官學永續意見領袖進行精采對談。首先重磅登場的是攸關「淨零」與「綠色金融3.0」政策推動之重要議題，邀請金管會副主委邱淑貞、臺灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌、KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理/臺灣大學管理學院兼任教授林泉興、台北富邦銀行總經理郭倍廷、中央研究院經濟研究所研究員張靜貞等產官學專家，討論「綠色金融3.0－氣候變遷風險資料庫」建置進度與問題，未來可透過資料庫整合數據，評估不同氣候風險情境和對整體市場可能帶來的影響，以強化氣候韌性與因應風險的能力，才能進一步落實淨零轉型。

第二場次由臺大風險中心周桂田主任帶領臺大風險中心產業氣候風險(TCFD)研究團隊發布「TCFD調查報告－高碳排產業面對淨零轉型的挑戰」成果，就臺灣企業實務面，從公司治理、能源轉型、低碳創新、永續人才等面向，剖析臺灣高碳排製造業面對淨零轉型、綠色金融的挑戰，為臺灣邁向下階段突破奠定基石。

極端氣候下投資台灣新思維 世界經濟論壇(World Economic Forum) 給臺灣的啟示

第三場次「前瞻未來－台商回流與投資臺灣大方案之風險與機會」，邀請經濟部工業局副局長陳佩利、東和鋼鐵企業股份有限公司總經理黃炳樺、台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏、宏碁股份有限公司永續長劉靜靜、國科會人文社會科學研究中心主任何明修一起檢視極端氣候新常態下，政府和民間如何攜手合作，將能源與資源審慎評估應用，超前布局發揮臺灣優勢。

氣候變遷是全球共同的課題，沒有人能置身事外，也沒有人能獨立面對。根據「全球風險感知調查排名」顯示，未來10年全球10大風險中，環境面向的風險佔了6項，而排名第一的是「氣候變遷減緩失敗」；有鑒於此，第四場次「全球多重危機－World Economic Forum2023關鍵解析」將邀請World Economic Forum全球風險報告主筆 Sophie Heading與富邦金控首席經濟學家羅瑋、臺灣大學地理環境資源學系特聘教授簡旭伸、陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授陳美蓮等共同與談，從國際視角結合臺灣在地脈絡，解讀在全球多重危機下，臺灣面臨地緣政治經濟局勢，可能會面對哪些重要挑戰？同時能為國際作何貢獻？

壓軸的第五場次「化危機為轉機－極端氣候下臺灣系統風險挑戰」，邀請經濟部水利署署長賴建信、台灣電力公司總經理王耀庭、銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜和臺大風險社會與政策研究中心主任周桂田，將聚焦於極端氣候乾旱、暴雨與高溫之系統風險對經濟社會的衝擊。氣候變遷影響層面深遠，臺灣整體產業、經濟、國土與能源是否具備堅實的韌性？各領域的對應、規劃與執行是否到位？在日趨嚴重的氣候變遷議題下，各界攜手建構氣候管理能力，將危機變成轉機，已刻不容緩。

永續領航者 正向力量 成就可能TM

富邦集團傳承創業理念「取之於社會，用之於社會」，早在2016年世界地球日前夕，富邦金控即攜手臺大風險中心、富邦文教基金會，致力於驅動能源轉型，傳遞全球共好精神。今年富邦集團更擴大關懷範疇，正式將「富邦全球化講堂」更名為「富邦永續大未來論壇」，持續與臺大風險中心共同推動臺灣社會永續發展，並接軌國際相關議題，延續正向力量來成就可能，為下一代構築綠色新未來。

【2023富邦永續大未來論壇—面對全球多重危機 臺灣關鍵轉型】

● 論壇時間：2023/5/23 (二) 9:10-17:30

● 論壇地點：香格里拉台北遠東國際大飯店2樓 香格里拉廳（台北市大安區敦化南路二段201號）

● 立即報名：https://www.accupass.com/event/2304141236541529249356