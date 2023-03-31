線上旅展迴響熱 易飛網再插旗台北春季旅展 估銷售較去年成長三倍以上

搶先於3月底開跑的易飛網（2734）線上旅展限時搶購活動，掀起國人瘋搶熱潮，旅遊電商易飛網再乘勝追擊，今(31)日宣布將插旗2023台北國際春季旅展(攤位編號：B718)，為國內唯一參展的上市櫃旅行社，將把線上優惠加碼並放大至實體旅展，除有全場最殺韓國團體行程每人均價6,900元起、華航機票獨家全線折扣3.99%、全新小三通交通套券及自由行外，旅展現場更提供最高萬元折扣、天天摸彩抽機票等，邀請全台旅人今年春夏「易起飛」，由於市場反應熱，預估今年旅展銷售將較去年成長三倍以上。

線上旅展暖身成功 預期銷售倍數成長

易飛網董事長周昀生表示，看準春夏旅遊熱潮將湧現，於3月25日開跑的易飛網春季線上旅展搶先祭出限時搶購活動，活動開搶2分鐘內，「日本九州機票超值包」單一日期即完售，20分鐘內包含「漫遊日本九州」團體旅遊行程等全部售罄，候補人數逾千人，足證儘管疫後旅遊成本提升，市場需求量仍大，且選購作為貼心管家的旅行社商品仍是國人的不二選擇，有鑑於線上旅展測試「市場水溫」相當成功，故決定把線上搬至線下，並插旗將自4月7日至4月10日於世貿一館登場的2023台北國際春季旅展。

周昀生指出，4月為每年Q2的銷售高峰期，除就季節時令而言，國內外於每年4至6月皆有豐富的節慶，例如國內有馬祖藍眼淚及澎湖花火節、國外則有泰國潑水節及日本賞櫻季等，同時，4月亦為啟動預售暑假商品的最佳時機，不少國人搶在此刻著手規劃家族旅遊、畢業旅行等多人行程，隨著今年疫後旅遊熱潮湧現，預估今年春季旅展銷售成績將較去年旅展成長達三倍以上。

韓國迎春6,900元起 日本兩人同行折3,000元

本次於台北國際春季旅展祭出的優惠行程涵蓋國內外團體及自由行、華航獨家機票折扣、首曝光小三通交通券及自由行、華信假期等眾多旅遊商品。國外團體行程主打市場最低價，韓國團體旅遊「樂遊韓國4+1日」每人7,900元起，將帶領旅人走入超夯韓劇「黑暗榮耀」，赴大圍棋盤拍攝地青蘿湖水公園下一局棋，一覽人氣韓綜「驚人的星期六」推薦的廣藏市場，同時還能穿韓服遊景福宮及暢遊樂天世界，第二人同行現折2,000元，平均每人僅6,900元，12期分期後，只要月繳575元；日本團體旅遊最低價「超值九州4日」每人18,900元起，將漫遊童話小鎮湯布院、賞長崎稻佐山百萬夜景，第二人折2,000元。易飛網獨家「奢華九州4日」每人32,900元起，能乘直升機於高空俯視阿蘇火山噴煙的震撼景觀，並將天草海上海豚跳躍的美景坐收眼底；「北陸超值立山名古屋5日」每人28,800元起則可欣賞黑部立山雪壁的壯觀奇景，體驗滿滿傳統日式風格的高山古町，前述行程第二人皆可現折3,000元，且亦可享12期分期方案。

東南亞全程五星飯店 歐洲享萬元折扣

瞄準人氣快速攀升的東南亞旅遊，易飛網嚴選「五星雙樂園喜來登5日」每人29,900元起，入住峴港國際五星飯店、體驗越南民俗風情水上咖啡杯，第二人同行再折4,000元；泰國「曼谷、芭達雅5日」每人22,500元起，全程享五星住宿擁私人沙灘，第二人再優惠3,000元；「長灘島小資5日」每人21,900元起，兩人成行，獨家瑪瑪米雅號豪華出海巡禮，第二人同行再折3,000元；歐洲行程「德奧義瑞10日」79,900元起，漫遊義大利水都威尼斯及瑞士絕美盧加諾湖，第二人同遊現折10,000元，使用12期分期方案，僅需月繳6,200多元即能輕鬆實現遊歐夢。

華航機票全線折扣3.99% 日韓越泰自由行月付740元