元大電動車ETN 擁抱電動車未來

2022年全球股市，因受到疫情、烏俄戰爭及美元升息影響，紛紛從高檔回落，台股也無法例外，但在股價修正過程中，還是能發現有些產業較為逆勢抗跌，像電動車產業就是其一。

為了避免地球資源逐漸枯竭、環境的污染破壞，「電動化」已是全球一致的共識，不會因為中美爭霸而走回頭路。全球企業嗅到電動化、智能化、網聯化、共享化的商機，無不卯足全力投入「換裝」的行列。由於各國爭相宣示投入電動車產業，也讓台灣全球供應鏈的角色愈來愈重要。

元大特選電動車N（020028），100%追蹤「特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」(代號:IR0135)，篩選台灣股市中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。到期日為2031年9月26日，較長的存續天期，更能幫助投資人掌握電動車長期成長的產業趨勢。

最新成分股包括：東陽（1319）、東元（1504）、和大（1536）、正新（2105）、光寶科（2301）、台達電（2308）、佳世達（2352）、致茂（2360）、微星（2377）、研華（2395）、亞光（3019）、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）、台半（5425）、新普（6121）及於2022年12月16日新納入之三陽工業（2206）、為升（2231）、廣宇（2328）、正崴（2392）、威剛（3260）等5檔成分股票，合計20檔成分股。

新納入之五檔成分股中，三陽工業（2206）轉投資亞福儲能，生產先進的鋁電池，達到快充、安全、環保且材料容易取得的儲能新境界；為升（2231）的電子偵測、AI影像儀、毫米波雷達、TPMS整合平台、內輪差偵測..等，需求訂單不斷；線材廠廣宇（2328），生產車用高壓線束、電池包線束、感測器線束、MODEL C車用線束…等，營運加溫；正崴（2392）的三電整合、電池模組到整車製造，成功打下美國及歐洲輕型電動車及移動共享載具市場；威剛（3260）的電動三輪車、無人搬運車及車用馬達AI等技術領域，動能強勁。

買進「元大特選電動車N」，就不必費心選股，也能輕鬆投資電動車產業。目前，元大電動車ETN合計流通在外金額超過新台幣10億元，是市場流通金額最高、最受投資人青睞的ETN。

ETN由券商發行，與ETF一樣是用來追蹤指數表現的被動型投資工具。ETN設有到期日及提前到期的機制，投資前請詳閱公開銷售說明書。