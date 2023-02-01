「2023台灣燈會在台北」逾300家特約店家響應消費優惠及加碼抽獎活動

「2023台灣燈會在台北」即將熱烈開展，除了四大展區燈飾作品百花齊放外，台北市政府推出台北通APP「2023台灣燈會電子集章」活動，邀請民眾進行趣味集章抽獎活動，完成集章任務即可抽大獎，其中台北市商業處更是再加碼，祭出支線任務「特約店家加碼抽」活動，總獎值超過300萬元的好禮獎品及現金6,000元等，共計超過500個獎項，就是要讓民眾抽好抽滿，幫你把過年紅包再放大。

北市商業處表示，台北市一直都是國內外遊客必訪城市之一，為響應佳節時分的歡愉氣氛並延續過年期間的高買氣，台灣燈會期間除了串聯超過300間本市商圈店家及百貨業者，提供各式燈節專屬屬優惠，吃、喝、玩、樂各種類型應有盡有，更透過「特約店家加碼抽」活動，讓來自各方的遊客，深入北市商圈感受特色魅力及盡情體驗購物樂趣，還提供豐富獎項的消費抽獎活動，讓大家好禮享不完。

「特約店家加碼抽」活動期間為2月1日至2月19日，於特約店家消費不限金額，即可開啟台北通APP掃描店家QR Code進行任務解鎖，每人每日於每間特約商店消費不限金額，即可獲得一張加碼抽獎券，至越多特約店家消費可獲得越多加碼抽獎券，中獎機率越高。獎項包含現金6,000元、晶華酒店住宿券、500組日本知名品牌IRIS氣炸烤箱、電動擦地機等家電產品等你帶回家，完成台灣燈會指定任務還可抽IPhone14 Pro Max。此外，民眾至特約店家消費還有機會獲得限量的「燈會限定包裝零食包」。

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