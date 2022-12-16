三大支柱助力 法人：中國大陸新經濟ETF起飛

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受惠於企業獲利獲得改善、互聯網及防疫政策鬆綁，成為陸港股近期築底反彈的強大支柱。中信中國50ETF（00752）經理人詹佳峯表示，中國大陸疫情快速解封之下，對經濟復甦是一大利多，使多數投行出面唱多陸港股，在各項政策的加持下，互聯網及消費族群迎接新契機，買進訊號頻現，投資人可開始布局以大陸電商為題的ETF，因互聯網最壞時期已過，2023年將會是新的開始，且長線相當有爆發潛力。

詹佳峯表示，受到房地產拖累、互聯網監管的影響下，加上先前疫情風控措施趨嚴，導致陸股表現相對低迷，互聯網的獲利也不見起色，MSCI中國ROE自2021年中以來大幅下滑，但隨經濟陸續解封政策積極出台、股票回購等措施釋出等，使外資發布報告指出，這些措施都可帶動互聯網及消費族群的ROE，估計2023年將反轉上升。

隨互聯網監管鬆綁，利多消息相繼浮現。詹佳峯指出，近期可以看到大陸官方對互聯網平台政策有明顯鬆綁的趨勢，像是騰訊11月獲批准睽違已久的遊戲版號，同時也批准投資業外三星財險；除此，京東旗下京東科技於今年1月尋求香港上市擱置後，有望於2022年底完成上市，隨著在港掛牌的中概股估值回落至低檔，近三個月出現大幅度的公司回購潮，自9月起至11月，回購規模分別為港幣185億、144億及112億元，創下歷年來前三高。

詹佳峯展望後市，中概股估值落底後，投資價值浮現，且隨大陸有望全面解封，為經濟注入一針強心劑，復甦力道強，同時在監管放寬後，新經濟族群互聯網、電商反攻向上動能強勁，逢低加碼買進的訊號浮現，對於喜歡操作短線的投資人而言，則可入手槓桿型正向2倍的ETF，以迎接政策為中國新經濟帶來的曙光。

互聯網

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