超人氣藍象廷泰式火鍋 進駐遠東巨城購物中心

超人氣的泰式火鍋店「藍象廷泰式火鍋」，首度進軍桃竹苗市場，將於12月1日於遠東巨城購物中心8樓盛大開幕，為新竹美食增添極致可口「泰美味」。

品華國際餐飲總經理賴宏城表示， 藍象廷是由泰國官方單位認證為全球泰精選餐廳之一，總計每年接待超過50萬顧客次體驗泰式火鍋饗宴，驚人的用餐次數以每鍋高度堆疊起來計算，相當於50座101大樓高，足見「藍象廷泰式火鍋」湯濃味美、食材新鮮、料理豐富多元的超人氣魅力。

賴宏城說，藍象廷新竹巨城店將自助吧規劃：泰國水上市場自助吧區、摩摩喳喳甜品區、曼谷街頭米粉湯區、皇家醬料區、泰味香噴噴區，以及歡樂飲品區，更推出巨城獨家商品—泰國必買的「打拋熱壓吐司」，讓泰式道地小吃、經典甜品，都可依照個人愛好自助無限享用。

針對喜愛泰國料理的同好，藍象廷更推出：月亮蝦餅、羅旺子香酥魚、涼拌海鮮、椒麻雞等多道功夫料理，品味泰式火鍋加點上述品項，只需各100元即可享用，超值優惠讓喜歡吃火鍋 、 泰國菜、 泰式飲品、 泰式甜品，及 泰式小吃的同好，一站即可體驗「泰豐富」的美食饗宴。

賴宏城表示，在用餐空間的設計上，除了處處有南洋味的巧思外，更將泰國的嘟嘟車原裝進口呈現給顧客體驗，彷彿回到泰國街頭一樣，這是全台獨家有泰國嘟嘟車在商場內的設計。

藍象廷泰式火鍋吃到飽新竹獨家—新竹巨城店慶開幕，祭出好禮3重享：

12/1-12/3排隊禮—2人同行 1人免費 （午晚餐時段前15組）

12/1-12/12滿額禮—消費滿千 贈月亮蝦餅乙份（限下次使用）