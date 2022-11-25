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國境開放立即反映 桃園機場10月客運量增加870%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃園機場公司今(25)日公布10月份營運數據，客運量為67.1萬人次，較去年同期成長顯著。桃園機場公司提供
桃園機場公司今(25)日公布10月份營運數據，客運量為67.1萬人次，較去年同期成長顯著。桃園機場公司提供

桃園機場公司今（25）日公布10月份營運數據，客運量為67.1萬人次，較去年同期成長顯著。隨人潮逐漸回流，為協助園區企業覓得好人才，機場公司於官方網站設置「桃園機場園區就業專區」，匯集航空、地勤、飛機修護、空運倉儲及免稅商店等業者徵才訊息，便利有志投身航空業的民眾了解相關職缺，共同加入桃園機場大家庭。

機場公司官網「桃園機場園區就業專區」提供園區各企業夥伴徵才訊息，目前計有中華航空（2610）、長榮航空（2618）、長榮航勤、長榮空運倉儲、長榮航太、桃園航勤、台灣虎航（6757）、采盟、防檢局新竹分局、兆豐銀行、佳的星、昇恆昌等12家知名企業及單位（依上架時間排序），職缺項目包括飛機維修工程人員、地勤作業人員、免稅商店服務人員等，民眾可依需求搜尋相關資訊，讓求職更便利，暢通就業媒合管道。

機場公司表示，桃園機場客運量明顯回溫，1-10月份月客運量為271萬人次，較去年同期增加262%，已是連九個月回升，近期單日旅客量約為3萬5,000人次，11月 20日更突破4萬人次，是自開放以來單日最高運量，2022全年度預估可達400~450萬人次；航機起降9,516架次，較去年同期減少2.6%；貨運量為20.4萬公噸，較去年同期減少16.04%。

桃園機場像一座小型市鎮，目前有超過230個單位，領有機場通行證員工超過3萬8,000人，可說是各行各業職缺種類豐富，「桃園機場園區就業專區」中各企業將依其發展與營運需求，不斷更新職缺資訊，提供有意求職及轉職民眾參考。

桃園機場 長榮航空

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