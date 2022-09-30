打響星宇品牌！張國煒霸氣「要做台灣的護國神機」 鄉民：最敬佩的二代

image source：星宇提供

星宇航空於昨（28）日舉行興櫃前法說會，由張國煒親自主持，經與會法人整理轉述，張國煒表示他就是愛台灣，才會成立星宇航空，相信一定不負眾望，要讓全世界知道台灣不是只會做半導體，還有星宇這樣的軟實力，並自信喊：願意做台灣的「護國神機」！

張國煒提到，星宇的重點會在於品牌經營，畢竟硬體只要花錢就有，這種硬體優勢只能短時間維持，想要長遠發展，必須更注重品牌文化和細節經營，尤其現在國內兩大公司沒有在做品牌，星宇的致勝關鍵絕對在軟體，而軟體面牽涉內涵、公司的文化，這種軟實力是對手無法複製，也追趕不及的。

並進一步解釋，像是星宇航空的餐點、份量就是比別人多，另外機上咖啡的品質也都是掛保證，他這兩年半花了很多時間，幾乎把台南美食吃遍，就是想把台灣很多好的東西，藉由這個機會放到機上，展現給大家。

image source：星宇航空 STARLUX Airlines

未來願景：將亞洲轉機市場視為目標

接下來疫情趨緩，國門即將開放，這對星宇航空來說是很大的機會，剛好迎接這波爆炸性旅遊，預估疫情過後3年～5年，不太需要擔心客運發展，反而願景是放在要立足亞洲轉運中心，將亞洲轉機市場視為目標。

最後張國煒也喊話表示：「他們是懷抱熱情與專業在經營星宇，他非常愛台灣，希望大家支持，他一定會不負重望」。他也說，期許星宇能把台灣發揚光大，讓全世界知道台灣不是只會做半導體，我們還有很多軟實力可讓世界看見，星宇願做台灣的「護國神機」，萬一要逃難的時候還有星宇。

image source：星宇航空 STARLUX Airlines

星宇航空近一週聲量破6千筆 主持法說會再攀高

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「星宇航空」（時間：2022/09/22 - 2022/09/28）近一週網路聲量，共有6,050筆，討論高峰從9月27日張國煒宣布辭去立榮董事長，將全力衝刺星宇航空開始飆升，當日即有1,550筆討論，緊接著9月28日召開興櫃前法說會，由K董親自主持，提到星宇要成「護國神機」之事，再掀一波討論，聲量共有1,900筆。

張國煒霸氣宣言 網友：最敬佩的二代

此霸氣宣言一出，網友紛紛表示：「有錢人就要像他這樣，勇敢燒錢造夢」、「最敬佩的二代」、「講話還算有內涵」、「他應該是全台灣最清楚航空業的老闆了」、「頭腦很清楚，野心很大，加油啊！」、「K董是真的很懂這一塊，也有資本，希望可以得償所願」、「願意燒錢給推」、「狂人但實力是他狂傲的原因」、「台灣需要K董」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月22日至2022年09月28日。