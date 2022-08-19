台南最潮手搖飲進駐黃金海岸廊帶公園一起「搖滾加加」

從蚊子船屋蛻變成海岸超美玻璃屋的台南「黃金海岸方舟」，隨著海安路上最潮飲料店「朕心加加」的進駐，規劃為全新結合展覽、飲品、賞景和打卡的文創多元空間「搖滾加加」，今(18)日舉行微型文創成果展，展現另一種文創設計融入生活的搖滾魅力。

黃金海岸方舟位於台南黃金海岸廊道公園內，由於外觀造型特殊，加上擁有觀海賞景的最佳視野，成為民眾看夕陽、休閒遊憩的新去處。而呼應台南市府的規劃，最潮飲料店「朕心加加」結合了當地的海洋元素，將空間打造成結合文創展演、品嚐飲料與約會賞景的浪漫場所，並取名為「搖滾加加」。

擅長品牌設計的秝澄時尚總經理梁錦玲表示，當初創辦「朕心加加」，就是希望將設計元素融入手搖飲中，品牌LOGO加入台南的安平古堡、赤崁樓、孔廟、舊台南地方法院等府城特色，花費數百萬開發各種造型飲料容器模具，好拍又吸睛，未來還計畫開放加盟。

「朕心加加」本身就是設計起家的，首次跨足手搖飲料界，從品牌形象、包裝設計到產品開發，都有專業人員設計，這樣的強勢組合，一推出就造成話題，成為台南手搖飲品的璀璨新星。

而在海安路站穩腳步後，更進一步進駐「黃金海岸方舟」，從外帶手搖飲料店，成了擁有室內座位的及文創空間升級版「搖滾加加」。

梁錦玲指出，「搖滾加加」有許多受限於海安路本店空間而無法提供的獨特體驗，例如店內有兩輛愛快羅密歐跑車展示，一輛跑車結合互動牆可自拍趣味照，敞篷車款消費滿額就能坐進車內，搭配身後的無敵海景打卡拍照，各種散發LED光或宮廷風的桌椅也能用來拍美照。

在櫥窗上的整個飲料包裝設計也相當吸睛，不同飲品、不同容量有多款令人喜愛的瓶身設計，如「愛你千錘百戀」、「極光骷髏杯」、「鑠金霜淇淋杯」、「璀璨啞鈴」系列，還有「小鴨」、「老虎」設計的四款水袋飲料，雙面各有不同圖案，也象徵不同的意義。

飲料袋上小鴨跟老虎是兩隻吉祥物，也是店內4款水袋上的圖案(正反面圖案不同共8種)的發想，身上穿著的代表king即國王腰帶的小老虎，還有象徵搖滾龐克衣著的窈窕淑女鴨。

現場並陳列過去研發過程中，因為各種未達標準而遭淘汰的造型飲料容器，除了與消費者分享品牌製造設計過程，還成了有趣的展示品。