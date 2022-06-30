手搖飲店數2.2萬破歷年新高！廖老大加入戰局 半年聲量超過2萬

image source：FB/賽車教父-廖老大

文／陳羿郿

堪稱台灣在地特色的手搖飲文化紅到國外去，也造就手搖品牌一家接著一家開，就連藝人、網紅也加入這場戰局，紛紛開了飲料店當副業。根據財政部統計資料庫的數據顯示，今年四月的飲料店店數創下歷史新高的2.2萬店，較去年同期增加約6%，且今年前四月的飲料店銷售額高達207億元，年增5%。



像是2020年，YouTuber「滴妹」自立品牌手搖飲料店「再睡五分鐘」；2021年同樣是YouTuber團隊「欸你這週要幹嘛」，其中「弟弟」和「室友」兩位成員合夥開設自創手搖飲品牌「有飲」。而近期賽車教父「廖老大」的飲料店「阿娘喂！廖老大」也展店快速，加盟的版圖已從中南部擴散到台北市。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看，半年內（2021/12/31～2022/06/28）「廖老大飲料店」的聲量趨勢有21,753筆，其中，5月22日衝高至7,124筆是因廖老大不滿自家飲料店被台中衛生局二度檢查。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

而廖老大飲料店展店快速的主要原因來自優惠的加盟金。目前網站上公布的加盟金約60萬元，對比市場上其他品牌加盟門檻相對較低，且網站上註明加盟者每月須繳3000給總公司作為慈善捐款、各分店需懸掛、營利10％捐贈慈善單位布條、以利正面形象，同時網紅廖老大本人保證、前往各加盟店一次、拉抬人氣免費。

飲料店家數創歷年新高 成長到2.2萬



另外，財政部統計顯示，2020年10月飲料店的家數首度突破兩萬店，今年四月已經成長到2.2萬店的歷史新高，且去年全年飲料店的營業額就高達620億元，今年前四月也有207億元，接下來還是夏天的飲料旺季，全年有機會再創新高，從前四月的單店銷售額來看，近年變動不大，平均單店單月的銷售額為23.4萬元左右。

▲網紅店加入手搖飲店的戰局，整體產業變化迅速。

image source：FB/再睡5分鐘 NAP TEA

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國人對於手搖飲的需求穩定，手搖飲因為多外帶使用，相較於其他的民生消費，受到疫情的衝擊相對較小，加上消費者也喜歡嘗鮮，品牌的汰換快速，前幾年透過行銷爆紅的手搖飲店，可能瞬間就退燒，現在除了飲料本身要好喝外，店面呈現的質感與風格，也成為能否吸引年輕族群的特色之一，甚至網紅店在這波也加入手搖飲店的戰局，整體產業變化迅速。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月31日至2022年06月28日。