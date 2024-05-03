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力積電銅鑼廠啟用 鍾東錦盼總統再幫1案
力晶積成電子製造公司在苗栗銅鑼科學園區投資逾3千億，建置55、40、28奈米製程，月產能5萬片的12吋晶圓生產線，昨落成啟用，未來可能繼續規畫第2期廠房推進2x奈米技術。蔡英文總統參加啟用典禮，縣長鍾東錦藉機爭取縣警局新建工程經費，希望蔡總統520「功德圓滿」前，中央能核定補助，讓工程早日開展。一席話引來全場笑聲。
力積電銅科新廠啟用，蔡總統、美國在台協會處長孫曉雅、國科會主委吳政忠、苗栗縣長鍾東錦及印度、日本、法國駐台代表及國內外半導體主管，數百人參加。
第1期廠房廠區面積逾11公頃，有2萬8千平方公尺潔淨室。董事長黃崇仁說，銅鑼新廠2021年3月動工，疫情期間趕工興建廠房、安裝機器設備，耗時3年才落成；新廠投入800億，足見半導體新產能建置，需要極高的時間、技術與資金門檻，幸好快速決策建廠動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，成本更高。
蔡總統說，力積電在疫情期間完成銅鑼新廠建設，展現台灣半導體產業的強大韌性；半導體去年產業總值逾4.3兆元，就業人口超過20萬人，是驅動台灣產業的重要動力。
鍾東錦表示，力積電銅科廠可提供3600個工作機會，也帶動南苗栗發展，配合桃竹苗大矽谷計畫，縣府已在頭份、竹南及後龍「圈」了900多公頃土地；3年前力積電動土他擔任議長，前縣長徐耀昌爭取縣警局大樓原地改建工程計畫，全案很快獲核定11億元經費，但因後來變更為覓地重建，經費暴增至23億元，希望蔡總統能協助讓全案核定。
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