IC設計廠前進高雄！信驊簽合作意向書 業者揭考量：瞄準人才、試驗場域

IC設計廠紛紛前進高雄投資，繼義隆電在高雄設立研發中心後，信驊今天與高雄市政府簽署「南進高雄合作意向書」，將跟進赴高雄投資。業者表示，人才與技術試驗場域是決定前往高雄投資的主因。

信驊董事長林鴻明今天親自出席與高雄市政府的簽約儀式，與經發局長廖泰翔簽約，由高雄市長陳其邁擔任見證人。

信驊為全球遠端伺服器管理晶片龍頭廠，近年積極拓展Cupola360全景影像處理晶片暨軟體解決方案，期能為營運注入成長新動能。

信驊表示，會決定前往高雄投資，主要是看好當地發展潛力。信驊計劃在高雄將Cupola360全景影像處理晶片暨軟體解決方案，導入智慧城市相關應用發展。

觸控晶片廠義隆電位於高雄亞灣的人工智慧研發中心是於2022年6月啟用，目前有約40、50人，主要專注於車道偏移等先進駕駛輔助系統（ADAS）AI應用開發。

義隆電指出，除了應用場域外，人才也是當時決定前進高雄投資的關鍵因素，因為部分南部人才不願意北上工作，另外，部分員工想回南部，在高雄設立研發中心可吸引與留任南部人才。

AI軟體服務商Skymizer今天一同與高雄市政府簽署「南進高雄合作意向書」，可望進駐高雄亞灣區，擴大當地半導體生態能量。