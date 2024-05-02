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台達電首季AI伺服器相關產品營收占比 拉升至近5%

中央社／ 台北2日電
台達電董事長海英俊今天表示，AI伺服器電源去年營收占比僅2%，今年第1季占比已拉高到4至5%，且新的液冷散熱等解決方案開始和客戶合作Design in，接下來準備進入量產階段。聯合報資料照。記者邱德祥／攝影
台達電董事長海英俊今天表示，AI伺服器電源去年營收占比僅2%，今年第1季占比已拉高到4至5%，且新的液冷散熱等解決方案開始和客戶合作Design in，接下來準備進入量產階段。聯合報資料照。記者邱德祥／攝影

台達電搶食AI商機，在電源、散熱雙管齊下，董事長海英俊今天表示，AI伺服器電源去年營收占比僅2%，今年第1季占比已拉高到4至5%，且新的液冷散熱等解決方案開始和客戶合作Design in（設計導入），接下來準備進入量產階段。

台達電今天舉行法說會，針對市場最關心的AI伺服器市況與商機，海英俊表示，去年全年AI電源占公司營收比重約僅2%，但今年第1季已提升到4%-5%，明顯成長。

比起傳統電源，AI伺服器的要求非常高，功率瓦數也高很多，獲利率優於平均值，對於台達電的獲利成長貢獻會比營收成長還要大。更重要的是，除了電源，現在很多案子，散熱也連在一起，對台達電營運會加值很多。

台達電執行長鄭平說明，台達電投入散熱已經很長時間，原本主要是做風扇，交給散熱模組廠，但接下來AI伺服器功率更大，將從氣冷散熱轉到液冷，台達電從VC（均熱板），冷管、鰭管，到整個系統，有能力提供整體解決方案，目前已經開始和客戶合作Design in，後面準備進入量產階段。

鄭平表示，現在AI伺服器才剛起步，每家產品設計概念都不太一樣，從導入到量產需要一點時間，較高階的AI伺服器預計下半年會陸續推出，對公司營運貢獻將慢慢發酵。

台達電4月30日公布第1季財報，單季稅後純益新台幣57.63億元，年減16.5%，季減35.7%，創下2020年第1季以來的近4年新低。海英俊說，第1季本來就是產業傳統淡季，且過年工作天數少，為全年營運谷底，第2季會比第1季好滿多，下半年優於上半年。

對於電動車市況，海英俊形容有如雲霄飛車，第1季確實遭遇逆風，有些訂單延遲，主因現在電動車公司變多，除了新公司，傳統燃油車廠也跨入，市場秩序需要一點時間整理，但拉長來看，整個電動車市場仍有很大成長空間，今年台達電的電動車產品部門營收雖然不像先前動輒80%-100%的高成長，但維持20%-30%的穩健成長應該還是能達到。

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