數據為證！ 中華電信營收成長與碳排放呈反向關係

中華電信（2412）積極推動永續發展，董事長郭水義表示，中華電信營收成長與碳排放呈反向關係，相較於2020年營收成長5.7%，碳排放卻下降14%，即可證明企業（人）與環境是可以雙贏的，中華電信會持續推動產業生態鏈淨零轉型，實踐和環境永續共好的理念。

郭水義強調，中華電信以集團科技能量，自主研發「碳智雲碳盤查系統」及「EOC能源集中監控系統」，碳智雲碳盤查系統透過能源數據統計分析及科學化管理，協助企業事半功倍完成碳盤查，EOC能源監控系統則能協助企業即時掌握超過80%的耗能資訊，有效監控節能成效，不僅應用於公司內部，也推展至外部集團子公司、供應商及客戶，以科技力賦能夥伴，共同邁向淨零數位轉型。

中華電信2日於遠見ESG企業永續獎頒獎典禮中榮登「年度榮譽榜」最高榮耀，中華電信連續三年蟬聯遠見ESG企業永續獎「綜合績效－電信暨資通訊業組」首獎，此次同時榮獲「傑出方案–低碳營運組」楷模獎，彰顯中華電信堅持以永續發展為基礎的理念，及公司落實低碳環境及與地球、社會共融的作為，深受外界之肯定。

郭水義出席頒獎典禮時表示，面對地球極端氣候現象，中華電信非常重視落實氣候行動計劃，除已率先承諾2030碳排減半、2030 EV100、2040 RE100、2050達成淨零碳排外，在去年也通過SBTi近程目標審查，確實將節能減碳舉措融入日常營運，而在生物多樣性，公司承諾2030年實現生物多樣性的淨正向影響(Net Positive Impact)和無淨毀林(No Net Deforestation)目標。

郭水義表示，中華電信除已於2022年領先國內同業實施內部碳費，透過高標內部碳費定價，督促內部各單位積極落實節能減碳外，更創設內部碳費基金機制，鼓勵員工提出創新減碳作為，實施至今，已引起廣大迴響、凝聚內部減碳共識，並加速低碳技術、創新工法以及綠色產品發展，發揮業務轉型綜效。且中華電信的營收成長與碳排放呈反向關係，相較於2020年營收成長5.7%，碳排放卻下降14%，即可證明企業（人）與環境是可以雙贏的，中華電信會持續推動產業生態鏈淨零轉型，實踐和環境永續共好的理念。

中華電信表示，為國內公認的幸福企業之一，公司致力打造讓員工願婚、敢生、能養的幸福職場，除自1963年起即辦理電信員工集團婚禮的幸福傳統外，更獨步全台首創員工撫育6歲以下幼兒，每日減少1工時、不減薪的福利措施，並於六都設置9處16班職場教保中心，打造安心育兒場所，同時擴大員工福利，享有優於法規有薪7日的家庭照顧假。在推動職場DEI方面，公司推出女力衡星計畫、親職講座、性平系列等活潑且具實用性的體驗活動，落實性平推動，樂建多元、公平與共融的職場環境。

為了徹底將ESG內化為企業DNA，中華電信表示，在強化董事會職能方面，將永續發展委員會及風險管理委員會提升至董事會功能性委員會層級，前者更與原有策略委員會合併更名為永續發展暨策略委員會，進一步擴大董事參與重要ESG及風險管理議題。

另外，中華電信表示，將高階經理人變動薪酬與ESG績效連動，去（2023）年連動15%，今（2024）年提升至25%，並將逐年提高，公司以Top-down的角度，由高階經理人之薪酬與ESG績效連動做起，驅動業務發展與ESG結合，貫徹公司推動永續的決心，打造企業永續思維。此外，公司效法國際最佳實踐，領先同業制訂「高階經理人獎勵性薪酬索回政策」，是台灣少數以明確的制度來確保高階主管之決策與投資人長期利益結合的台灣企業。

郭水義強調，中華電信在ESG治理各方面表現成績卓越，去年底蟬聯入選DJSI道瓊永續世界指數，名列全球電信業第一名，今年初再度榮獲S&P Global永續年鑑肯定，蟬聯全球TOP 5%企業，今日很榮幸再獲遠見ESG企業永續大獎肯定，未來中華電信仍將持續以四大價值觀-「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」作為前進的準則，並成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。