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中國對美國伺服器出口急降 台灣居科技市場主導地位

中央社／ 華盛頓1日專電
中國對美國的伺服器出口急劇下降之際，台灣在全球科技市場的主導地位不變。(路透)
中國對美國的伺服器出口急劇下降之際，台灣在全球科技市場的主導地位不變。(路透)

科技媒體Tom's Hardware今天報導，中國對美國伺服器出口急劇下降之際，台灣在全球科技市場的主導地位不變，就算最近發生一系列地震，台灣市場成長也沒有受到影響。

Tom's Hardware引述電子時報 （DigiTimes Asia）數據指出，中國對美國的伺服器出口，已從2017年全中國伺服器出口量的18.8%，一路下降至2023年的1.7%。台灣在美國市場的成長，更突顯中國對美伺服器出口量下降的情形。

另一方面，自2018年來，美國對中國的貿易限制增加，台灣資料中心出口則大幅成長。台灣向美國發送的資料中心份額增加900%，也就是從2017年8.1%增至2023年的73%。

在這段期間，資料中心市場一直是台灣科技業成功的主力，目前台灣生產全球90%的人工智慧伺服器，美國品牌的人工智慧伺服器則是100%由台灣製造。

報導指出，台灣並不是唯一在伺服器領域取得進展的供應商。墨西哥也因為身為台灣電子產品後端組裝的主要地點，及美國最大的伺服器進口供應商而受益。

富士康及其他台灣企業在墨西哥設有重要的製造設施，並持續投資擴建在墨國的工廠，既是為了減少對中國製造的需求，也是為了節省跨太平洋的交通成本。

此外，富士康也已加入英特爾及高通的行列，大力投資墨西哥的製造設施，而墨西哥則繼續徵收戰略性關稅，以吸引更多國家在墨國製造。有美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）及墨西哥與其他國家簽署的50項自由貿易協定加持下，墨西哥似乎完全有能力成為美中晶片戰爭的贏家。

中國對這種對抗中國製造及科技的趨勢感到不滿，但北京正在抓住機遇，全面拒絕西方科技，聚焦國內生產及流通。根據中國79號文件的規畫，2027年時，所有國家機構要擺脫非國產硬體及技術，北京正在努力朝這項目標邁進。

雖然美國的制裁阻止中國取得尖端晶片製造技術，但制裁中的漏洞仍使中國得以迅速崛起，成為傳統晶片生產的領跑者，光是今年第一季就成長逾40%。

全球科技市場不斷變動，一個不變的因素依然存在，就是台灣的主導地位。

如今許多國家及企業正在採取行動，與台灣的制霸地位脫鉤，尤其是美國。整體規模達2800億美元（約新台幣9.1兆元）的「晶片法案」，幾乎完全是為了避免中國阻礙台灣提供大多數晶片時，對美國產生災難性後果而存在。

美國總統拜登2022年簽署晶片法案時表示，「晶片法案是一世代才有一次的投資美國機會。這項法案將協助美國「贏得21世紀的經濟競爭」。

伺服器 美國

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