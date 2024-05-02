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華碩新AI PC 21日上秀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌廠今年除擴大AI相關業務外，另一大重頭戲就是AI PC。華碩（2357）近期對外發出邀請函，預告將於台灣時間5月21日凌晨舉行《Next Level. AI Incredible.》線上發表會，並發表華碩全新世代AI PC。據悉，華碩新品將搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X Elite處理器，這是華碩首台搭載Snapdragon X Elite的AI PC。

華碩線上發表會將由共同執行長許先越主持，同時也將邀請合作夥伴高通及微軟（Microsoft）高層出席並致詞。

華碩表示，此次將發表新世代AI PC，該產品為高階NB，其AI功能與效能將帶給用戶驚喜，該產品將全面支援華碩和微軟的最新人工智慧功能，並提供根據個人需求量身打造的個人化AI體驗。新產品將於6月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）上現身。

儘管華碩未透露過多新產品訊息，但結合目前高通預定今年中旬正式推出Snapdragon X Elite處理器，加上華碩本次活動邀請高通高層出席，顯示出華碩新款AI PC將搭載Snapdragon X Elite處理器。

華碩先前已預告今年下半年不管在x86或非x86市場，華碩都會是第一波推出AI PC的品牌，加上微軟推出新的作業系統加持，對下半年AI PC增長深具信心。且看好AI PC長期將帶動毛利率及ASP向上。

目前市面上所有主流PC品牌廠AI PC主要採用英特爾（Intel）或超微（AMD）處理器，以現有產品效能而言，其實大約都只有10 TOPS以上，未達40 TOPS標準。

AI 華碩 處理器

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