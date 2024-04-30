大陸經濟最壞已過但太內卷！研華產品售價降10~15%維持競爭力

中國大陸內需將止跌回升嗎？工業物聯網大廠研華科技30日法說會指出，中國大陸2024年首季接單出貨比（BB Ratio）重返1，但市場只是穩定而非顯著反彈，尤其是價格競爭激烈，研華（2395）因應之道是為當地市場開發專用產品，比平均售價低10～15%以維持競爭力，研華並預告6月將發表生成式AI產品。

中國大陸市場占研華營收23%，是關鍵市場，去年該市場需求不振拖累研華全年表現，今年首季研華公布美國和歐洲地區BB Ratio分別回升到0.91和0.97，中國大陸則回升達1.0，表現優於歐美，且是連續三個季度數字增長，引發法人關心：是否意味中國大陸內需已出現反轉向上訊號？

對此工業物聯網事業群總經理蔡淑妍指出，中國大陸、台灣和韓國的BB Ratio確實率先超過1，後兩者是受惠半導體需求反彈，前者則是因研華已有很深厚的布局，她強調沒有觀察到中國大陸市場有顯著的反彈，但跡象顯示需求轉趨穩定，沒有進一步下滑。

蔡淑妍表示，通路商跟設備夥伴對中國大陸需求回升態度謹慎保守，故目前仍採取短交期的下急單方式因應，為此，研華也提高中國大陸的庫存緩衝。同時，由於當地政府需求，研華也開發中國大陸專用產品，滿足當地客戶需求，並將產品從台灣移往中國大陸生產，使得產品單價雖降低10~15%，但成本也下降，對毛利影響有限。

蔡淑妍表示，中國大陸當地工業電腦廠商與部分台廠在當地展開激烈價格競爭，想要瓜分研華的市占，尤其是能源部門和工業設備領域，包括電子設備、電動車電池和太陽能等產業，不過因研華有較高的品質，在醫療保健和半導體設備領域享有更好的競爭力。

蔡淑妍表示，工業物聯網大量導入AI技術，尤其是能源和工業市場及交通部門，部分原因可能來自華為或NVIDIA晶片的推動，研華也將與一線人工智慧晶片提供商緊密合作。

在新興市場如綠能產業，研華也有新斬獲，主要來自韓國跟中國大陸電池儲能大廠訂單，研華表示，該客戶2023年就導入設計，預計會持續到2024年第3季度，另一塊是人機互動HCI領域預期將在許多領域產生應用，目前看到的包括視覺引導機器人、交通測量、醫療保健、安全安防及智慧製造，專案洽詢成長率高達4成，目前研華與生態系夥伴如 NVIDIA、高通和華為都密切合作，研華也預計6月發表生成式AI方案，從過去戰情室儀表板資訊系統導入更直覺的GAI功能。

研華表示，中國大陸工廠的開工率約70%，台灣90%，在日本93%。對於2024年和2025年的資本支出主要來自兩大類，首先是南加州的北美總部，預計將在2026年第3季度完成，總建設費用約為7500萬美元，第二個項目是台灣第二個製造中心，將在2028年第2季度完成，總建設費用約為1.04億美元，故2024年至2025年的總投資金額是每年約8000萬美元，包括兩棟建築的建設費用以及一些生產線和研發設備的升級。