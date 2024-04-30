「台積心築藝術季」舊台中火車站開幕 邀您跨越聊齋文學

由台積電（2330）文教基金會主辦、台中市文化局協辦的「2024台積心築藝術季」，30日於台中驛(舊台中火車站)舉行開幕式，今年台積心築藝術季以「跨越-心世界」為主題，並與文化局共同主辦「聊齋」文學互動特展作為開幕活動。

展期自即日起至5月20日止，期間還有文學講座、市集及表演活動，希望以輕鬆有趣的方式邀請市民親近古典文學。

今天的開幕典禮，由台積電文教基金會董事陳健邦、台中市文化局長陳佳君、《聯合文學》雜誌總編王聰威、作家廖玉蕙、不貳偶劇郭建甫、台中國家歌劇院副總監汪虹，以及唐美雲歌仔戲團團長暨藝術總監唐美雲等人，共同為藝術季揭開序幕。

陳佳君表示，台中市是一座富含文化底蘊的活力大都會，包含舊台中火車站以及即將開放的台中州廳，有形文化資產共有4處國定古蹟、54處市定古蹟，除了古蹟維護，市府也結合各式資源活化古蹟，永續古蹟之美。

陳佳君感謝台積電文教基金會今年能夠以舊台中火車站作為「聊齋」特展場域，透過展覽、講座、市集及魔術劇場演出的安排，相信不僅能讓原本只存於書本的鮮活故事躍然於上，更能賦予新時代意義，讓市民領略聊齋誌異的精彩故事。

陳健邦表示，台積心築藝術季至今已進入第21屆，透過藝企合作，持續為台積電建廠所在地的城市挹注藝文活水，除了在產業上帶動地區經濟活絡，也期望能夠藉由精緻藝文的舉辦，提供社區民眾更優質的文化饗宴。

陳健邦說，今年藝術季以「跨越」作為主題，透過文學、音樂及戲劇的菁英藝術團隊，具體呈現「藝術」即是「跨越」的概念。

而與往年不同的是，藝術季首次邀請《聯合文學》雜誌呼應今年度的主題獨家策畫「聊齋─不真之真，承接人世」文學互動展，以活潑有趣的手法轉化經典文本，結合舊台中火車站國定巴洛克建築的古典氛圍，帶領大眾及青年朋友跨越時下流行的網路影音，進入到古典文學的世界。

王聰威表示，「聊齋」特展包含四個展區，包括「認識聊齋」、「羅剎海市」、「鬼異」以及「狐狸」，《聯合文學》團隊以創意手法，包含扭曲鏡面反射、紙窗的窺視，以及狐狸原型的心理測驗，來呈現蒲松齡筆下〈羅剎海市〉、〈聶小倩〉、〈畫皮〉、〈醜狐〉等八個經典故事。

除了互動主題展外，也將安排作家廖玉蕙及謝宜安進行「聊聊《聊齋》」講座、《海市蜃樓》小旅市集及魔術藝術家林陸傑演出《年少時光：美麗新世界》，以多元的活動打造全方位魔幻體驗。

台積電文教基金會說明，台積心築藝術季還安排於台中國家歌劇院舉辦「當曼波遇見莫札特：搖擺哈瓦那」音樂會，由柏林愛樂法國號演奏家莎拉·威利斯、古巴遠景俱樂部主唱卡洛斯・卡倫加及哈瓦那大樂隊，帶來一場跨界的音樂饗宴。