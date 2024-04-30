勤業眾信攜手玉山科技舉辦 AI科技論壇 聚焦三大議題

政府於今年三月再宣布推動「AI行動方案3.0」並擴大經費。勤業眾信聯合會計師事務所30日攜手台灣玉山科技協會舉辦「AI 智慧革命創造韌性未來-科技產業的永續之道」科技論壇，聚焦AI、永續、供應鏈三大議題，點出AI時代中，氫能將成關鍵能源類型。

台灣玉山科技協會副理事長盧超群表示，台灣憑藉過去40年產、官、學、研的通力合作，已打下堅強基礎，正位居AI產業發展的核心位置。勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，生成式AI帶來新一波成長動能，勤業眾信《2024全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告也指出，截至2024年底，企業應用因生成式AI帶來的收益預估將達每年百億美元。

AI時代下 氫能成關鍵能源類型

勤業眾信聯合會計師事務所電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衞合夥律師指出，台灣近期面臨光電用地短缺及離岸風場建造成本攀升等瓶頸；加上AI浪潮所帶動的經濟成長、半導體產業及工業用電需求增加，以及電動車迅速普及等因素，現有再生能源種類及建置進度可能將難以滿足未來的電力需求。因此具備進口及在地生產可能性的氫能，將成為實現2050淨零轉型的重要能源類型。

勤業眾信深入研究全球氫能發展現況及趨勢，預估氫能市場需求將持續成長，透過再生能源電解製造的綠氫及利用天然氣高溫裂解結合碳捕捉技術製取的藍氫，將帶動氫能產業的蓬勃發展。此外，氫的衍生物產品，如氨（NH3）、甲醇（CH3OH）和永續航空燃料（SAF）分別具備得以廣泛應用於不同產業、便利長途運輸、以及適合進出口的特性，也將在電力、交通運輸、工業及建築等面向創造大量需求，驅動投資商機。

然而，相比積極制訂氫能專法、擴大布局跨國氫能供應鏈的日韓等亞洲鄰近國家，台灣實在需加快制訂更清晰的政策及規範，以引導資金投入台灣氫能產業，加速實現氫能應用的商業可能性。

AI賦能、建構韌性為企業多角化布局關鍵

勤業眾信聯合會計師事務所電信、媒體及娛樂產業負責人溫紹群指出，企業推動永續供應鏈，常見的挑戰為供應鏈結構持續變動、缺乏ESG意識、供應商永續資訊複雜以及缺乏對供應商與市場的影響力與控制力。

隨著AI逐漸普及用以協助企業優化專業與創新服務，勤業眾信在輔導企業實現永續上也應用AI科技讓資訊能夠以全球化視野落地應用；透過AI研究工具Green Space綜合資料庫，蒐集全球最新資訊和市場情報，進行成熟度與數位能力評估，給予企業最全面性的解決方案。

中華電信研究院前瞻科技研究所汪世昌所長表示，中華電信（2412）從2016年即開始投入AI 1.0（辨別式AI）的技術與應用發展，這些年有很亮眼的內服外用成果，2023年起進入了AI 2.0世代元年，因應這波生成式AI浪潮，公司於2023年啟動總公司層級的AI 2.0 PMO計畫，推動三個發展策略主軸：「+AI」及「AI+」雙軌發展、自主研發AI 2.0關鍵技術，並擴建GPUs開發平台、加速GenAI創新的落地實現以提升客戶體驗與服務。

而在科技需求日漸龐大之下，中華電信持續建設多元異質網路來強化自有的網路韌性，並利用低軌衛星做為5G基地台或C-RAN機房的備援傳輸鏈路，於台灣島內採多重光纖骨幹架構、並視需求使用微波（第二路由）與衛星（第三路由）備援，在離島及國際連接則使用多重海纜輔以微波與衛星來強化網路韌性。

面對強化城市韌性，中華電信積極推動自營hicloud雲服務，並結合其所代理的三大國際公雲（微軟Azure、Google GCP、Amazon AWS），提供企業所需的全方位雲端在地化服務，以打造韌性IT基礎環境，加速智慧城市創新應用。

供應鏈挑戰 : 應用數位化、韌性策略為解方

Google Cloud台灣業務副總經理呂欣育表示，如何從資料提煉價值進而影響企業決策與變現，是這波資料驅動的數位轉型所關注的焦點，而生成式 AI 將扮演一個重要的角色，將過去幾年企業於自動化跟數位化的投資，更直覺地發揮綜效於各個應用場景。例如，供應鏈和物流業者致力解決從運輸延誤、庫存準確性、庫存過剩和缺貨、採購策略、產品流程等問題，若嘗試理解、綜合與總結供應鏈管理所產生的大量數據，包含私人數據、社群數據和公共數據，以協助企業在成本、收入、安全和合規性方面做出更好的決策將，可能花費大量時間，但生成式 AI 可以提供企業數據摘要，並幫助了解和闡明供應鏈的狀態，從而協助企業做出最佳決策。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理田嘉雯指出，由於大環境正因AI興起、美中對峙、淨零排放、通膨與缺工持續等多重因素交錯影響，當前環境處於一個轉折點，未來局勢將更難以捉摸。若依靠精準預測所建立的營運模式反而可能會帶來更多風險，建立「韌性」則有助於適應變局並掌握機遇、挺過突發危機。為了強化企業自身及其供應鏈的韌性，「人」與「策略」為其中關鍵，包含：敏捷的指揮決策體系、以人為本的企業價值觀、掌握策略轉型機會，並透過擴大供應鏈布局、強化與供應鏈的合作，以此建立台灣企業的韌性能力，並與客戶、供應商與政府共同形成強大的韌性聯盟。