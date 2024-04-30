安提推出首款NVIDIA Ada Lovelace架構MXM圖形模組

宜鼎集團旗下安提國際（Aetina）今（30）日宣布推出首次採用 NVIDIA Ada Lovelace 架構的嵌入式 MXM 圖形模組系列－MX2000A-VP、MX3500A-SP 與 MX5000A-WP。該系列專為即時光線追蹤和人工智慧神經繪圖技術而設計，可大幅提升GPU效能表現，適合應用於遊戲開發、內容創建、專業繪圖以及尖端的人工智慧應用，為智慧醫療、自動化設備、智慧製造、商業遊戲等關鍵應用提供極致的AI處理和運算能力。

據統計，全球GPU（圖形處理器）市場的年複合成長率可望在2023-2028年間達到 34.4%，其中人工智慧（AI）產業的進步是推動市場成長的重要驅動力之一。隨著AI應用由雲端擴展至邊緣設備的趨勢，許多業者考量到微型化設備尺寸、佈建環境等侷限，往往期望在小體積內盡可能極大化 AI 運算效能。

安提國際產品研發處副總經理洪英瑞表示：「因應蓬勃的邊緣AI應用發展，安提持續拓展邊緣AI產品解決方案，長期深耕MXM圖形處理器領域，掌握成熟的研發技術與市場先機，並積極因應市場對於小型、高效能圖形處理與AI加速處理的需求，安提不斷挑戰更高標準，提供更細緻、專業與高品質的MXM產品陣容及服務，協助企業加速邁向更智慧、更創新的未來。」

安提表示，最新嵌入式MXM圖形模組系列－MX2000A-VP、MX3500A-SP 與 MX5000A-WP 採用 NVIDIA Ada Lovelace 架構，不僅在效能和能源效率上取得重大突破，同時加強了光線追蹤和人工智慧神經繪圖性能，並以精巧尺寸有效節省系統空間，為邊緣AI設備開啟更多應用可能性。