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世界先進赴新加坡設12吋晶圓廠？董座方略：投資方案評估中

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

世界先進（5347）傳出獲得台積電（2330）支援，將在新加坡興建12吋晶圓新廠。對此，董事長方略表示，12吋晶圓廠的產能計畫目前仍在積極評估當中，並尚未定案，也歡迎客戶來與世界先進合資。

方略表示，世界先進的8吋晶圓產能建置已經到一個段落，當前正在積極認證評估12吋晶圓廠的產能建置計畫，由於該建置案需要考慮到財務、技術、客戶接受度及營運負載等眾多因素，因此評估須要相當謹慎。至於是否採用合資計劃，他說，相當歡迎客戶來與世界先進合資。

針對新加坡投資環境，方略指出，台灣跟新加坡都是相當好的半導體投資地區，新加坡政府正在積極拉攏可以興建12吋晶圓的廠商，但現在仍不方便評論新加坡政府的補助政策。

世界先進 新加坡 晶圓廠

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