台積電未參與世界董事改選 方略：雙方關係不變

世界先進（5347）今年將全面改選董事會，其中母公司台積電（2330）並未派出法人董事代表參與本次選舉，而台積電先前派出的代表人方略及曾繁城將改以自然人身份參與世界先進董事會選舉。對此董事長方略表示，主要是為了強化公司治理並符合全球趨勢，且台積電沒有出脫持股計畫，雙方關係沒有任何改變。

世界先進預計6月14日召開年度股東常會，屆時將改選9名董事，董事候選人名單也已經出爐，方略及董事曾繁城將以自然人身分參與世界先進董事會選舉，將不再以台積電法人代表身分參與，代表台積電將退出世界先進董事會。

對此方略30日指出，台積電與世界先進要落實經營者責任，強化公司治理，並符合全球趨勢，因此在這情況下，台積電沒有派法人董事參與世界先進董事會選舉，主要目的強化經營者責任，且台積電並沒有出脫持股計畫，雙方關係亦沒有任何改變。

台積電目前持有世界先進大約有4億6,422萬3,493股，持股比例達到28.32％，為世界先進第一大股東，其次是行政院國發基金，持股數達2億7,402萬9,592股、持股比重為16.72％。

另外針對配息政策來看，方略表示，過去幾年的配息已經達到每股配發4.5元現金，即便在有其他投資案增加情況下，短期看起來這個趨勢會努力維持當前的配息水準。