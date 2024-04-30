快訊

報稅賺好康！信用卡繳稅優惠大公開 分期0利率還可賺哩程回饋

影響5094戶！桃園下午無預警2度停電 台電揭原因：強降風致饋線跳脫

延宕逾半年！中共突宣布7月召開二十屆三中全會 主要議程曝光

台灣大哥大為高雄捷運導入 5G智慧軌道應用整合平台

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣大哥大。圖／台灣大提供
台灣大哥大。圖／台灣大提供

台灣大哥大推動5G智慧交通升級，獲交通部計畫補助，與高雄市政府捷運局、高雄捷運共同推出「5G Smart Train FRMCS計畫」(Future Railway Mobile Communication System, FRMCS；未來鐵道行動通訊系統)，於高雄輕軌觀光人潮最多的五站點C10光榮碼頭至C14哈瑪星，透過5G SA專網，建構5G智慧軌道應用整合平台。

台灣大指出，5G智慧軌道應用整合平台有5G高效、高頻、即時、高資安與專屬性的優點，將軌道通訊、資料、應用進行整合，打造5G智慧軌道應用整合平台，導入MCPTT(Mission Critical Push To Talk)、5G AIoT、AR五大科技應用，包含5G TaaS (Transportation as a Service) 交通整合應用平台、AI行車軌道事前偵測與即時告警服務、月台AI人流環境偵測與管理服務、票卡收費逃漏檢測與辨識服務、AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務，提高旅客安全，帶動周邊觀光價值，科技賦能輕軌交通智慧升級。未來更有機會將此成功案例導入全台軌道產業及輸出至國外拓展國際市場商機。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大於高雄輕軌導入5G AIoT、AR五大科技應用，提升軌道安全性。現階段軌道生態有五大關鍵決勝點，包含需要更完整應用平台、解決有線光纖頻寬容量不足、防範交通事故、智慧化查票機制降低人力成本，以及提升觀光互動。台灣大以Telco+Tech策略無縫整合基礎層與應用層，與5G生態系夥伴推出創新應用，本次在高雄輕軌導入5G專網，打造全台首例5G整合軌道無線通訊，不僅減少網路延遲，還加入雲端備援，並透過AI提升行車安全性與營運效率，同時以AR技術優化城市觀光導覽品質。未來更期待將高雄輕軌打造成完整5G智慧軌道體驗。

5G 台灣大哥大 高雄輕軌

延伸閱讀

高雄捷運四線齊發 岡山車站6月完工黃線預計10年後完成

高雄輕軌採購新車停哪？ 捷運局：這2處有空間可擴建

高雄輕軌3月日運量成長75% 稽查補票率卻暴增19.8倍

高捷車站更名作業要點將施行 更名難度提升

相關新聞

前進新加坡設12吋廠？世界董座方略：需四要素完備才會「上馬」

世界先進因應地緣政治風險採行海外設廠成為今日法說會法人關注焦點，世界董事長方略表示，由於世界先進8吋產能擴充已幾乎極限，...

世界先進董事改選台積電無派法人代表 董座這樣說

世界先進（5347）今年股東會將全面改選董事，今年母公司台積電（2330）並未爭取董事席次，先前擔任台積電代表人方略及曾...

全球智慧吸塵器出貨上看1,850萬台 中國大陸已成最大市場

根據IDC(國際數據資訊) 全球季度智慧家居設備追蹤報告的最新數據，2023 年全球智慧吸塵設備出貨量達到 1,850 ...

AI衝浪大時代3／AI 手機、AI PC戰火點燃 電子六哥鞏固微笑獲利曲線

AI熱潮從雲端產品（如AI伺服器）已逐步落地到終端產品，On-Device AI包括AI手機、AI PC等，戰火已經燃起，多家業者推出AI手機，微軟也在新一代PC鍵盤加入AI服務的Copilot鍵，品牌業者爭相定義AI終端，儘管持續降低PC及手機組裝比重，電子六哥同樣也寄望AI運算的終端化，為現有的終端產品帶來更好的毛利表現。

AI衝浪大時代2／輝達造浪 今年AI伺服器可望大出貨 只怕美中地緣政治來亂

市場形容輝達是台股「造浪者」，獲輝達執行長黃仁勳點名的供應鏈，無不應聲上揚。

AI衝浪大時代1／輝達救世主駕到 電子六哥擺脫「毛三到四」緊抓AI就對了

近來超夯的AI伺服器，在電子六哥法說會上，每每成為法人追逐的焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。