台灣大哥大為高雄捷運導入 5G智慧軌道應用整合平台

台灣大哥大推動5G智慧交通升級，獲交通部計畫補助，與高雄市政府捷運局、高雄捷運共同推出「5G Smart Train FRMCS計畫」(Future Railway Mobile Communication System, FRMCS；未來鐵道行動通訊系統)，於高雄輕軌觀光人潮最多的五站點C10光榮碼頭至C14哈瑪星，透過5G SA專網，建構5G智慧軌道應用整合平台。

台灣大指出，5G智慧軌道應用整合平台有5G高效、高頻、即時、高資安與專屬性的優點，將軌道通訊、資料、應用進行整合，打造5G智慧軌道應用整合平台，導入MCPTT(Mission Critical Push To Talk)、5G AIoT、AR五大科技應用，包含5G TaaS (Transportation as a Service) 交通整合應用平台、AI行車軌道事前偵測與即時告警服務、月台AI人流環境偵測與管理服務、票卡收費逃漏檢測與辨識服務、AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務，提高旅客安全，帶動周邊觀光價值，科技賦能輕軌交通智慧升級。未來更有機會將此成功案例導入全台軌道產業及輸出至國外拓展國際市場商機。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大於高雄輕軌導入5G AIoT、AR五大科技應用，提升軌道安全性。現階段軌道生態有五大關鍵決勝點，包含需要更完整應用平台、解決有線光纖頻寬容量不足、防範交通事故、智慧化查票機制降低人力成本，以及提升觀光互動。台灣大以Telco+Tech策略無縫整合基礎層與應用層，與5G生態系夥伴推出創新應用，本次在高雄輕軌導入5G專網，打造全台首例5G整合軌道無線通訊，不僅減少網路延遲，還加入雲端備援，並透過AI提升行車安全性與營運效率，同時以AR技術優化城市觀光導覽品質。未來更期待將高雄輕軌打造成完整5G智慧軌道體驗。