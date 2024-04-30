盛群法說會／總座：營運最壞情況已過 法人估第2季營收季增逾兩成
微控制器廠盛群（6202）30日召開法說會，對於未來營運景氣，盛群總經理蔡榮宗表示，在中國大陸客戶庫存見底、回補庫存效應下，加上生產成本較低的產品可望在第2季拉高占比，因此預期最壞情況已過。法人推估，盛群第2季業績將有望季成長超過兩成以上，預期今年有機會逐季成長。
蔡榮宗指出，去年受影響比較大是中國大陸市場，使去年海外地區營收占比提升，不過觀察到現在中國大陸華南地區庫存已經見底，使需求開始率先回升，讓中國大陸相關營收占比回升的其他地區來得快。
不僅如此，蔡榮宗表示，去年第4季與晶圓代工廠重新簽訂的晶圓合約價格，在今年開始將逐步發酵，預期今年第2季收到較低成本的晶圓可望明顯增加，將可望逐季逐步反映到財報上。法人指出，預估盛群在第2季投片回來數量將會比第1季增加33％，但增加的晶圓營收金額幾乎與第1季持平，代表投片成本大幅降低的效益正逐步展現。
法人預期，盛群今年第2季合併營收將可望繳出季成長超過兩成以上，且在成本下降情況下，毛利率亦有望回升，代表第2季將幾乎確定將可望比第1季轉虧為盈，後續幾季營運將逐季升溫。
盛群公告第1季合併營收達4.44億元、季減9％、年減42％，毛利率36.5％，歸屬母公司淨損4,529萬元，虧損度相較去年第4季擴大，比去年第1季轉盈為虧，每股淨損0.2元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言