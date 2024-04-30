盛群法說會／總座：營運最壞情況已過 法人估第2季營收季增逾兩成

微控制器廠盛群（6202）30日召開法說會，對於未來營運景氣，盛群總經理蔡榮宗表示，在中國大陸客戶庫存見底、回補庫存效應下，加上生產成本較低的產品可望在第2季拉高占比，因此預期最壞情況已過。法人推估，盛群第2季業績將有望季成長超過兩成以上，預期今年有機會逐季成長。

蔡榮宗指出，去年受影響比較大是中國大陸市場，使去年海外地區營收占比提升，不過觀察到現在中國大陸華南地區庫存已經見底，使需求開始率先回升，讓中國大陸相關營收占比回升的其他地區來得快。

不僅如此，蔡榮宗表示，去年第4季與晶圓代工廠重新簽訂的晶圓合約價格，在今年開始將逐步發酵，預期今年第2季收到較低成本的晶圓可望明顯增加，將可望逐季逐步反映到財報上。法人指出，預估盛群在第2季投片回來數量將會比第1季增加33％，但增加的晶圓營收金額幾乎與第1季持平，代表投片成本大幅降低的效益正逐步展現。

法人預期，盛群今年第2季合併營收將可望繳出季成長超過兩成以上，且在成本下降情況下，毛利率亦有望回升，代表第2季將幾乎確定將可望比第1季轉虧為盈，後續幾季營運將逐季升溫。

盛群公告第1季合併營收達4.44億元、季減9％、年減42％，毛利率36.5％，歸屬母公司淨損4,529萬元，虧損度相較去年第4季擴大，比去年第1季轉盈為虧，每股淨損0.2元。