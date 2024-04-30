政府公布網站程式碼 民眾可下載協作

民眾可以寫程式，為政府改善網站運作？數位部30日偕同六都代表、國際數位民主組織和民間科技社群，共同宣布啟用公共程式平臺網站「code.gov.tw」，公開各政府機關提供的程式碼。數位部長唐鳳表示，網站目前提供包括開放資料平臺前端在內的15類22個公共程式，民眾可直接下載使用、縮短開發時間。

提升數位服務便利

「公共程式平台就像資訊圖書館，裡面的程式碼就是書，大家可以借用、研究，甚至寫論文回饋圖書館！」唐鳳笑說，任何人只要連線到code.gov.tw，就可以直接利用或改進程式碼，在原有的程式碼基礎上持續創新和精進，不僅減輕公務同仁的負擔，也提升民眾洽公的效率。

數位部表示，公共程式政策是將政府不涉機敏的系統或軟體程式碼視為公共財，開放給全民取用，讓各界都能清楚了解實際運作機制，並共同討論、協作和加值，提升政府數位服務的便利性與安全性，未來將邀請更多單位加入。公共程式平臺在30日上線，目前已提供15類22個公共程式。

提醒加強資安

公共程式政策已獲得一些政府單位響應，例如六都已經與數位部簽署合作意向書。臺北市資訊局長趙式隆、新北市研考會主委林豐裕、桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘、臺中市數位治理局副局長黃惠敏、臺南市研考會主委陳淑姿和高雄市資訊中心副主任陳志明等人都出席記者會，表達支持。

陳淑姿笑說，平台可以減少公務員重新開發新程式的壓力，而運用平台的除了資訊人員外，也有非資訊專長人員，相關授權法規的了解，還有平台營運、維護的資安管理，會是未來數位部要協助地方政府的部分。

對此，唐鳳肯定回應說，會制訂參考指引，並透過民間回饋，增加開放網站與共享平台的資安防護。

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