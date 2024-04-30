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資安即國安 郭水義：加緊建立AI驅動的資安防護

中央社／ 台北30日電

資安即國安，中華電信董事長郭水義在AI與資安論壇上表示，有心人士可能會拿AI作為資安攻擊的工具，因此必須加緊探討如何建立AI驅動的資安防護系統，以面對可能愈來愈智慧的攻擊。

「2024年AI與資訊安全論壇」今天登場，中華電信董事長郭水義在致詞時表示，去年生成式AI技術有了大幅突破，改變人類生活和工作，科技原本是中立的，有人善用它，也有人誤用它，AI也是如此，有心人士也可能拿AI作為資安攻擊的工具，發動更大規模且更複雜的資安攻擊。

他進一步說，關於AI與資安的研究，通常分成兩個面向，第一個是AI for Cybersecurity的議題，也就是如何用AI去做資安防禦。以中華電信為例，在資安服務上擴充AI相關功能，包含用AI來偵測勒索軟體、偵測混淆性釣魚網站、PDNS查詢行為異常識別等。

另一個重要議題是Security of AI的議題，郭水義指出，也就是AI系統本身的資安風險，比如，知名的「影子AI」（shadow AI），也就是企業員工在工作中使用AI工具，提升工作效率，但企業的機敏資訊，可能無意間被洩漏。

資安是國家層級的策略議題，郭水義表示，總統蔡英文先前已清楚闡明資安即國安，在5+2產業創新的基礎上，推動包含資安在內的六大核心戰略產業。

郭水義也援引副總統賴清德提到的「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工產業、安控及通訊產業；他看好台灣是ICT大國，可利用ICT、晶片半導體製造，成為支援資安發展的力量，資安產業反過來成為台灣推動ICT產業的後盾，兩者相輔相成，軟硬兼備。

AI 中華電信 資安

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