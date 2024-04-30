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Google Play強化打詐 去年封鎖33.3萬個不良帳號

中央社／ 台北30日電

Google今天公布2023年打擊惡意應用程式所採取的措施，在投入更多資源於審核工具和流程之後，Google Play商店更有效識別不肖份子和詐騙集團，封鎖33萬3000個不良帳號，原因包括確認的惡意軟體和一再嚴重違反政策。

Google在官方部落格發文指出，最近做出改善並推出新措施，在威脅情勢不斷變化的情況下，持續保護Google Play使用者的安全。2023年Google阻止228萬個違反政策的應用程式在Google Play上架，靠的是投資全新、改良的安全功能與政策更新，以及先進的機器學習和應用程式審核流程。

Google也強化開發者的註冊和審核流程，要求開發者在第一次建立Play帳號時提供更多的身分資訊。

此外，將近20萬個向Google提交的應用程式，遭到拒絕或要求修正，以確保有適當使用背景位置或簡訊存取等敏感權限。為了大規模保障使用者隱私，Google也和SDK（軟體開發套件）供應商合作，限制存取和分享敏感的資料，提升了超過31個SDK的隱私保護，影響79萬多個應用程式。

為了更妥善保護在Play商店外安裝應用程式的使用者，Google透過程式碼層級的即時掃描來打擊新型惡意應用程式，讓Google Play安全防護的安全功能變得更加強大。

Google的安全保護和機器學習演算法，會從提交給Google審核的每個應用程式中學習，查看數千個訊號並比較應用程式行為。這項新的功能已經偵測出超過500萬個來自Google Play以外新的惡意程式，協助保護全球Android使用者。

Google強調，保護Google Play的使用者和開發者至關重要，Google會在2024年推出新的安全措施，包括移除Play商店上對隱私作法不透明的應用程式。

Google Google Play 惡意軟體

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