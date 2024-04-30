聽新聞
test
0:00 / 0:00
輝達H100晶片熱度下滑 這波降溫... CoWoS產能緩解
輝達（NVIDIA）新一代高階AI晶片H200問世在即，目前主流高階款H100晶片熱度開始下滑，一掃先前供不應求的狀態。國內代工廠不諱言，目前H100晶片供給確實較順暢，主因CoWoS先進封裝產能吃緊狀況緩解帶動。
即便對岸出現H100黑市價短線大修正，廣達（2382）、英業達等台灣AI伺服器代工廠仍全力衝刺出貨，本季起AI伺服器動能就可望明顯拉升。
從伺服器代工廠的角度來看，通常關鍵零組件的需求量及價格，都是由雲端服務供應商（CSP）直接與輝達等晶片廠洽談，談妥價量後，再委由代工廠生產出貨。
廣達指出，隨著上游CoWoS先進封裝產能吃緊狀況緩解，H100晶片供給已轉順，維持先前看法，認為AI伺服器出貨動能將從本季起開始顯現。
廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也說，6月就可望看到晶片供給明顯好轉，連帶推升下半年伺服器出貨表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言