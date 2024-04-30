輝達H100晶片熱度下滑 這波降溫... CoWoS產能緩解

輝達（NVIDIA）新一代高階AI晶片H200問世在即，目前主流高階款H100晶片熱度開始下滑，一掃先前供不應求的狀態。國內代工廠不諱言，目前H100晶片供給確實較順暢，主因CoWoS先進封裝產能吃緊狀況緩解帶動。

即便對岸出現H100黑市價短線大修正，廣達（2382）、英業達等台灣AI伺服器代工廠仍全力衝刺出貨，本季起AI伺服器動能就可望明顯拉升。

從伺服器代工廠的角度來看，通常關鍵零組件的需求量及價格，都是由雲端服務供應商（CSP）直接與輝達等晶片廠洽談，談妥價量後，再委由代工廠生產出貨。

廣達指出，隨著上游CoWoS先進封裝產能吃緊狀況緩解，H100晶片供給已轉順，維持先前看法，認為AI伺服器出貨動能將從本季起開始顯現。

廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也說，6月就可望看到晶片供給明顯好轉，連帶推升下半年伺服器出貨表現。