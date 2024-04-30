聽新聞
test
0:00 / 0:00

輝達H100晶片熱度下滑 這波降溫... CoWoS產能緩解

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

輝達（NVIDIA）新一代高階AI晶片H200問世在即，目前主流高階款H100晶片熱度開始下滑，一掃先前供不應求的狀態。國內代工廠不諱言，目前H100晶片供給確實較順暢，主因CoWoS先進封裝產能吃緊狀況緩解帶動。

即便對岸出現H100黑市價短線大修正，廣達（2382）、英業達等台灣AI伺服器代工廠仍全力衝刺出貨，本季起AI伺服器動能就可望明顯拉升。

從伺服器代工廠的角度來看，通常關鍵零組件的需求量及價格，都是由雲端服務供應商（CSP）直接與輝達等晶片廠洽談，談妥價量後，再委由代工廠生產出貨。

廣達指出，隨著上游CoWoS先進封裝產能吃緊狀況緩解，H100晶片供給已轉順，維持先前看法，認為AI伺服器出貨動能將從本季起開始顯現。

廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也說，6月就可望看到晶片供給明顯好轉，連帶推升下半年伺服器出貨表現。

AI 伺服器 晶片

延伸閱讀

敦泰車規晶片傳捷報 獲德國認證機構證書

台積電先進封裝大躍進 矽光子封裝2025上陣

廣達AI大單助攻、爆量衝漲停 填息路露曙光

廣達AI伺服器GB200大單9月量產 今年伺服器出貨比預期更樂觀

相關新聞

台積電中科1.4奈米擴廠延期 管理局接獲通知「目前沒有那麼急了」

台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案。中科管理局昨（29）日證實，已接獲台積電通知，中科二期園區用地「目前...

創業之星選秀 快來報名／日月光扶植新創 助攻永續

全球半導體封測龍頭日月光投控持續推進製程技術之際，也積極落實ESG，連續八年獲得道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」世...

海內外大進擊 台積電動態調整

台積電中科二期園區用地將延後交地，市場關注。半導體業界人士分析，從整體規畫來看，台積電先進製程生產可持續依用地取得動態調...

台積電權重太高 牽動美國窄基指數

權王台積電今年以來持續在台股上演「一個人的武林」，截至昨（29）日的90天內已有逾半交易日，占台股權重均突破三成，觸碰美...

紅潮來襲 立訊搶進輝達鏈 瞄準地表最強AI晶片商機

紅潮進軍輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200相關AI伺服器供應鏈。紅色供應鏈指標廠立訊宣布，已開發出對應輝...

立訊搶進輝達鏈 子公司宣德可望迎轉單

紅色供應鏈指標廠立訊劍指輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器供應鏈，雖然可能讓部份台廠面臨競爭，惟其台灣子公司宣德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。