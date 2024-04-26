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數位部助政府數位服務上雲 攜農業部推農業數位轉型

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部主任秘書潘國才率團隊前往農業部農業試驗所，訪視在「雲世代雲端基礎建設計畫」。（數位部提供）
數位部主任秘書潘國才率團隊前往農業部農業試驗所，訪視在「雲世代雲端基礎建設計畫」。（數位部提供）

數位部26日由主任秘書潘國才率團隊前往農業部農業試驗所，訪視在「雲世代雲端基礎建設計畫」下，與農業部攜手推動政府運用數位科技創造新型態政府服務的成果。數位部協助農業部將「農地資源影像判釋服務」、「土壤資源及肥力診斷服務」、「航空衛星影像雲端服務」及「農業UAV影像二維三維應用服務」等系統移轉至商業公有雲，輔以農業部自動農機、無人機噴藥等農事服務創新產業發展，解決傳統農業嚴重缺工的施藥工作，並且提升農民申請農損補助作業效率。

數位部表示，依據行政院前瞻建設計畫政策，數位部與11個政府機關共同推動「雲世代雲端基礎建設計畫」，運用雲端運算資源與技術，將政府重要為民服務系統逐步移轉至商業公有雲服務，強化政府數位服務運作韌性。其中，數位部協助農業部運用雲端服務技術，以及人工智慧、影像分析等新興科技，建構AI影像判釋、土壤肥力診斷、衛星影像和無人機精準定位等普惠農民的科技應用，協助臺灣農業進行數位轉型。

數位部說明，自數位部成立以來持續執行「雲世代雲端基礎建設計畫」，該計畫的階段性成果還有包含：協助財政部財政資訊中心消費通路雲端發票微服務及文化部藝文活動管理暨報名系統，解決短期間湧入的高峰流量與處理龐大的資料量，使系統效率與民眾使用體驗大幅提升；協助經濟部智慧財產局智權資訊服務雲，優化智權資訊資源整合與共享，降低基礎維運及應用系統開發成本等。

潘國才指出，在臺灣面臨勞動力短缺等挑戰下，數位部與農業部攜手合作，將數位科技應用於農業領域並發展智慧農業，結合多項跨領域前瞻技術，例如AI、5G、無人機、感測器及物聯網等技術，驅動臺灣農業邁向智慧化營運模式；面臨農耕災損時，也運用數位科技加速執行補助措施，具體展現數位部與農業部共同建構臺灣數位公共建設基礎的成效。

潘國才表示，數位部將持續攜手各機關密切合作，建構厚實的數位基礎建設，支持各機關運用基礎設施發展數位化應用，解決民眾關切議題與政府施政課題，共創民眾福祉，增進數位韌性與創新的公共價值。

數位部 農業 雲端服務

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