聯發科法說會／第2季展望 與第1季持平到季減9%

聯發科（2454）於26日召開法說會，執行長蔡力行指出，該公司今年美元營收目標是成長中十位數百分比（14％至16％）。但該公司同時預估，第2季營收將較首季持平到減少9％之間，等於頂多是與首季相當的局面，並有季減個位數百分比可能性，與先前外資分析師示警的方向一致。

展望第2季，聯發科預期以美元對新台幣匯率1比32計算，將落在1,214億至1,335億之間，與前一季相比約持平至下滑9%，與去年同期相較則增加24%至36%，毛利率為47％正負1.5個百分點。

蔡力行表示，主要是第2季手機出貨回到正常節奏，電視與運算裝置營收預期將持續較前一季成長，電源管理晶片在各應用的需求也將在第2季復甦。