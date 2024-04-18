天鈺擬配發去年每股現金股利超過10元 盈餘配發率達八成
面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺（4961）於18日公告，擬配發每股現金股利10.64元，以其去年每股純益13.29元來計算，盈餘配發率約八成。
天鈺今年3月業績月增幅度逾六成，並達到2022年6月以來高點。不過累計第1季合併營收為37.22億元，季減1.1％、年減5.4％，是為近13季低點。法人預期，該公司本季業績可望增溫。
天鈺去年中大尺寸應用驅動IC占業績比重達48％，小尺寸應用驅動IC則占25％，將力拚今年整體業績表現優於去年。據了解，該公司3月業績明顯回升，除了工作天數恢復正常外，也因為電子紙與小尺寸應用的情況不錯，並有大尺寸應用的訂單挹注，相關動能並有望延續到第2季。
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