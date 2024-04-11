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三商電法說會／在手訂單76.6億元 今年營運成長可期

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

三商電（2427）11日召開法人說明會，針對今年金融、系統整合公共工程兩大事業發展，執行副總陳文祝表示，金融業務保守看待，力拚獲利維持過去水準；系統整合與公共工程事業部預計目前在手訂單76.6億，看好今年營運成長可期，估計至少是2位數百分比的成長。

三商電系統整合與公共工程可分成通訊射頻、系統整合、硬體銷售維護、電達電波、多媒體等。標案對象涵蓋台鐵、警政署、消防署、海巡署及中科院等。三商電目前在手訂單76.6億，能見度看到2027年，預估每年將認列營收逾20億元。

此外，消防署預計在2024-2025年釋出超過15億的系統擴充建置案，三商電為既有系統建置商也將全力爭取。

三商電今年3月營收10.26億元，月增525.9%，年增293.2%，創下單月歷史第三高，累計今年第1季營收15.15億元，季增17.1%，年增64.8%。

針對3月營收大幅成長原因，陳文祝解釋，主要因系統整合與公共工程專案營收集中認列，警政署專案全案37億，第一期在第1季認列約5億，另一個是中科院專案全案約7億，第一期認列約3億，加起來近8億帶動三月營收大幅成長，第2季為淡季，預計今年認列還會再認列約十幾億的金額，認列高峰期將會在年底。

金融業務方面，陳文祝表示，銀行端通常是上半年採購，下半年認列營收，通常都是下半年比上半年好。他指出，2024年RATM銷售量會較2023年度下滑100台以內，惟因銷售產品組合中低價機種比重增加，故ASP（平均單價）會下滑，因此總銷售額年減5%-10%。

陳文祝表示，2024年金融事業部營收雖無法成長，但高毛利的維護收入與軟體收入持續成長，整體獲利將可維持過往的水準至微幅衰退。

綜合以上兩個事業體，三商電2024年整體營收將明顯增加，估計至少是2位數百分比的成長，毛利亦有近2位數百分比的增幅。

三商電2023年營收39.71億元，年增4.82%，歸屬於母公司業主淨利2.51億元，年增31.2%，去年EPS 1.36元，創近20多年來新高。

中科 營收

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