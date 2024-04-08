英業達營收／3月497.26億年月雙增 伺服器出貨加速

英業達（2356）8日公布3月合併營收497.26億元，月增35.7%，年增5.6%，合併今年前3個月營收達1,305.06億元，年增8.6%，與市場原先預期數值不分上下。展望未來，內部看好，今年營運表現有望達到逐季成長。其中，旗下伺服器的出貨表現也將持續成長，預計第2季將會比第1季，繳出「個位數」成長的佳績。

據公司提供資料顯示，英業達3月份筆電（NB ）的出貨量為1.7M。對此，英業達表示，Q2 NB出貨量主要是受到，部分產品往前提前到Q1出貨，以及部分「標案」往後遞延到第3季，所以筆電出貨量第2季會較Q1數下修，不過在最近較夯的伺服器產線方面，則預計Q2出貨，會較Q1有個位數的成長。

據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而公司在汽車電子布局已久，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。

針對海外布局，英業達近日也瞄準歐洲市場，並持續加大對捷克廠區的投資力道，而公司向中東歐融資基金審議委員會送出的融資申請，也在去年5月獲准通過，而內部也透露，這次投資是要在捷克深耕伺服器產品及相關應用產線。