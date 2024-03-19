聯發科結合輝達技術 推出Dimensity Auto智慧座艙晶片組

輝達（NVIDIA）GTC大會今日登場，相關廠商也推出各種應用產品。聯發科（2455）在輝達（NVIDIA）GTC大會上推出一系列結合人工智慧的全新Dimensity Auto智慧座艙系統單晶片（SoC）CX-1、CY-1、CM-1和CV-1。這四款晶片皆支援NVIDIA DRIVE OS軟體，讓車廠能藉由Dimensity Auto平台涵蓋從豪華（CX-1）到入門級（CV-1）的各種市場區隔，將優異的AI車艙體驗帶入新世代的智慧汽車中。

Dimensity Auto智慧座艙晶片組整合了最新的ARMv9-A架構、以NVIDIA次世代GPU加速的AI運算和NVIDIA RTX繪圖技術，支援深度學習功能，在車內直接執行大型語言模型（LLMs），提供聊天機器人、豐富的多螢幕顯示、駕駛警覺性偵測等先進的AI安全與娛樂應用。直接在裝置端執行這類應用不僅提高安全性，還享有快速和低延遲的優勢。

此外，Dimensity Auto智慧座艙平台更結合符合最新的車規安全標準的硬體級安全功能，進一步保護使用者資料。

聯發科運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，一如在行動通訊市場帶來的革命性個人化、直覺化的運算體驗，生成式AI也正在改變汽車產業。Dimensity Auto智慧座艙解決方案提供易於拓展的軟硬體平台，有助於車廠將AI功能輕鬆部署到全系列車款，將為汽車產業帶來全新的AI車艙娛樂體驗。

Dimensity Auto 智慧座艙平台將座艙娛樂提升至全新境界，整合NVIDIA RTX GPU支援光線追蹤技術，為遊戲帶來逼真的視覺和照明效果，同時支援AI解析度提升和影格生成技術，讓角色動作快速流暢。此外，憑藉Dimensity Auto智慧座艙平台最新的連網及記憶體技術，不同乘客可以在不同螢幕上同時連線觀賞影音，並在視訊時，透過AI技術達到即時視線校正和提升音訊品質等高階功能。

NVIDIA汽車業務部副總經理Ali Kani表示，生成式人工智慧與加速運算正在重塑汽車產業。新推出的Dimensity Auto晶片組結合NVIDIA領先的繪圖運算與人工智慧技術，將在各等級的車款為車主帶來前所未有的車載互動體驗，提升安全防護與連網功能。

此外，Dimensity Auto智慧座艙CX-1、CY-1、CM-1和CV-1晶片組更高度整合多項功能，以協助車廠降低物料清單（BOM）成本，例如內建的多鏡頭HDR ISP可支援前向、車艙內和鳥瞰視角攝影，能讓車廠應用在各類增強行車安全的應用；同時也整合音訊DSP，支援最新語音助理，讓駕駛不用鬆開方向盤也能獲取資訊並使用資訊娛樂系統。

聯發科的Dimensity Auto系列平台為汽車產業提供完整的產品組合。除了Dimensity Auto智慧座艙平台，Dimensity Auto還包括Dimensity Auto車聯網平台，提供高速車載通訊和高效Wi-Fi連網技術；Dimensity Auto智慧駕駛平台提供NVIDIA可擴展的完整開放平台，具備智慧輔助和自動駕駛解決方案；而Dimensity Auto關鍵元件則為連網汽車提供高可靠性的車規等級晶片組和獨立零組件。